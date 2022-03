M1 Ultra: Erste Geekbench-Werte aufgetaucht

Multi-Core-Performance verdoppelt

Modell Single-Core Multi-Core Mac Studio 2022, M1 Ultra , 3,2 GHz, 16/4 Kerne 1.793 24.055 MacBook Pro 2021, M1 Max , 3,2 GHz, 8/2 Kerne 1.765 11.996 MacBook Air 2020, M1 , 3,2 GHz, 4/8 Kerne 1.687 7.433 Mac mini 2018, i3, 3,6 GHz, 4 Kerne ~910 ~3.400 MacBook Air 2020, i5, 1,1 GHz, 4 Kerne ~1.120 ~3.400 MacBook Pro 2019, i9, 2,3 GHz, 8 Kerne ~1.130 ~7.200 Mac Pro 2019, Xeon W-3275M, 2,5 GHz, 28 Kerne 1.024 20.799 Mac Pro 2019, Xeon W-3235, 3,3 GHz, 12 Kerne ~1.170 ~12.000 Mac Pro 2019, Xeon W-3223, 3,5 GHz, 8 Kerne 1.074 7.989

Schneller als Mac Pro mit 28 Kernen

Nicht verifizierbar

Apple stellte heute auf dem "Peek Performance"-Events einen neuen Mac vor: Den Mac Studio. Dabei handelt es sich um einen neuen Desktop-Mac, welchen Apple zwischen dem aktuellen Mac mini und dem kommenden Mac Pro ansiedelt. Der Mac Studio kann mit dem aus dem MacBook Pro 2021 bekannten M1 Max geordert werden – aber auch mit dem neuen M1 Ultra. Beim M1 Ultra handelt es sich um Prinzip um zwei M1-Max-Chips, welche durch eine spezielle Schnittstelle namens "UltraFusion" verbunden sind und sich dadurch wie ein einzelner Prozessor verhalten.Der Mac Studio soll eigentlich erst am 18. März ausgeliefert werden – doch soeben ist eine Leistungsmessung mit dem bekannten Tool "Geekbench" aufgetaucht . Zum Einsatz kam hier der Mac Studio mit M1 Ultra und 128 GB RAM.Die Geekbench-Leistungswerte bescheinigen dem M1 Ultra eine nahezu doppelt so hohe Multicore-Performance im Vergleich zum M1 Max. Mit 24.055 Zählern übertrifft er den M1 Max mit etwa 12.000 Zählern deutlich. Beim Single-Core-Benchmark bleibt wie zu erwarten mit 1.793 Zählern alles beim Alten – die einzelnen Kerne des M1 Ultra unterscheiden sich nicht vom normalen M1.Hier ein kurzer Vergleich mit anderen Macs:Apple gab an, dass der Mac Studio mit M1 Ultra schneller ist als der Mac Pro 2019 in der größten Ausbaustufe mit 28-Intel-Xeon-Kernen. Der Geek-Bench-Test scheint dies zu bestätigen: Der Xeon W-3275M erzielt einen Multi-Core-Wert von 20.799, der M1 Ultra 24.005 Zähler. Besonders gemessen am Preis sind dies extrem beeindruckende Werte: Der Mac Pro mit 28-Kern-Chip kostet 14.549 Euro – der Mac Studio mit M1 Ultra hingegen nur 4.599 Euro.Obwohl die Werte plausibel erscheinen, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht festgestellt werden, ob es sich hierbei um eine echte Messung handelt oder um einen gefälschten Eintrag in der Geekbench-Datenbank. Erst, wenn Geräte bei Kunden am 18. März eintreffen, sind verifizierbare Werte zu erwarten. Doch oftmals gelangten in der Vergangenheit Performance-Messungen von zukünftigen oder gerade erschienenen Macs über die Geekbench-Datenbank ans Tageslicht, welche sich später als echt erwiesen.