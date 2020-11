M1-Macs: Anwender berichten von Bluetooth-Problemen

Aussetzer mit der Maus

Auch anderes Zubehör betroffen

Bluetooth gehört bei jedem Mac zur Standardausstattung: Die Funktechnologie ermöglicht beispielsweise die Benutzung von kabellosem Zubehör aller Art. Anwender müssen sich auf eine stabile Verbindung verlassen können, wenn sie auf entsprechende Tastaturen, Mäuse, Trackpads und dergleichen setzen. Bei Apple scheint es allerdings Probleme mit der Konnektivität zu geben: Das betrifft nicht nur fehlerhafte Verbindungen des HomePod mini mit dem WLAN, sondern auch die neuen Macs mit M1-Prozessoren. Manche dieser Modelle scheinen keine konstante Bluetooth-Verbindung aufrechterhalten zu können.Der YouTuber Patrick Tomasso berichtet von sporadischen Aussetzern, die sich bei der Verwendung von Bluetooth-Zubehör und dem neuen Mac mini zeigen. Er hält das Phänomen in einem Video fest: Bewegt Tomasso seine Maus, so hat das bisweilen keinen Einfluss auf den Cursor – gerade bei kleinen Bedienflächen, wie sie in Videoschnittprogrammen üblich sind, führt das schnell zu Unmut des Nutzers. Bei einigen Anwendern erkennt der Rechner das Bluetooth-Gerät gar nicht – Betroffene müssen die Einrichtung mit kabelgebundenem Zubehör vornehmen. Hinzu kommt, dass Eingabegeräte in Form von Tastaturen und Mäusen vor allem beim Mac mini die Norm darstellen – was erklären könnte, warum der Fehler zuerst nur bei diesem Modell entdeckt wurde. Mittlerweile häufen sich aber in Foren wie auf Reddit auch die Beschwerden von Besitzern des MacBook Air und Pro mit M1-Chip.Von den Problemen scheinen sämtliche Bluetooth-Geräte gleichermaßen betroffen zu sein – auch Apples eigene Produkte stellen keine Ausnahme dar: So sollen auch die AirPods mit Verbindungsproblemen zu kämpfen haben. Unklar ist bislang, ob es sich um einen Hardware- oder Software-Fehler handelt. Nutzer von Logitech-Zubehör wissen sich mit einem Workaround zu helfen: Mit dem „Unifying Receiver“-Dongle für den USB-Anschluss würden Tastaturen und Mäuse des Unternehmens ihren Dienst nicht länger quittieren, berichten Betroffene.