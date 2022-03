Lossless Audio via Bluetooth: Qualcomm schafft, was Apple (noch) nicht kann

"Snapdragon Sound" überträgt Lossless Audio in CD-Qualität

Bluetooth 5.3 und ein neuer aptX-Codec

Erste Geräte könnten im zweiten Halbjahr erscheinen

AirPods, AirPods Pro und AirPods Max gehören zahlreichen Testberichten zufolge in ihren jeweiligen Preisklassen zu den besten Vertretern der Zunft. Das hat einen einfachen Grund: Apple legt bei der Entwicklung der kabellosen In-Ears und des Over-Ear-Kopfhörers besonders großen Wert auf herausragende Klangeigenschaften und etliche weitere Features. Einen prinzipbedingten Nachteil weisen die Schallwandler aus Cupertino allerdings ebenso auf wie alle Geräte anderer Hersteller: Sie können – etwa aus Apple Music – keine verlustfrei komprimierte Musik wiedergeben.Apple hat bislang nämlich keine Möglichkeit gefunden, Lossless Audio mithilfe von Bluetooth zu übertragen. Qualcomm ist das hingegen jetzt offenbar gelungen: Der US-amerikanische Chiphersteller stellte auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine neue Generation seiner als "Snapdragon Sound" bezeichneten Technologie vor. Dank zweier neuer Prozessoren namens S5 und S3 lässt sich verlustfrei komprimierte Musik per Funk beispielsweise zwischen Smartphones und Kopfhörern übermitteln. Die Chips unterstützen laut der Pressemitteilung des Unternehmens bei Lossless Audio eine maximale Auflösung von 16 Bit bei einer Samplerate von 44,1 Kilohertz, das entspricht CD-Qualität. Verlustbehaftet komprimierte Musik mit bis zu 24 Bit und 96 Kilohertz lässt sich mit ihnen ebenfalls per Bluetooth senden.Um die Übertragung von Lossless Audio an kabellose Kopf- und Ohrhörer sowie aktive Lautsprecher und andere Empfänger zu ermöglichen, kombiniert Qualcomm einen neu entwickelten aptX-Codec mit Bluetooth 5.3. Das ermöglicht die höheren Bitraten, welche für verlustfrei komprimierte Musik zwingend erforderlich sind. Darüber hinaus bieten S3 und S5 dem Hersteller zufolge eine neue adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie eine im Vergleich zu bisherigen Komponenten um 25 Prozent reduzierte Latenz. Dieses Feature ist vor allem für Gamer interessant. Die Chips verfügen zudem über eine Stereo-Aufnahmefunktion, für welche allerdings naturgemäß entsprechend ausgestattete Ohr- oder Kopfhörer benötigt werden.Qualcomm hat einigen Herstellern bereits Testexemplare von S3 und S5 zur Verfügung gestellt. Erste Geräte mit der neuen Generation von "Snapdragon Sound" sollen im zweiten Halbjahr 2022 erscheinen. Die Technologie wird unter anderem von Samsung, Motorola und OnePlus eingesetzt. In Sachen Lossless Audio gerät der iPhone-Konzern damit ein wenig ins Hintertreffen, denn er verfügt bislang nicht über eine vergleichbare Technik. Sollte Apple auch künftig in iPhones und AirPods auf die Unterstützung von aptX verzichten wollen, müsste man in Cupertino ein eigenes Verfahren für die Übermittlung von verlustfrei komprimierter Musik mithilfe von Bluetooth entwickeln, um gleichziehen zu können.