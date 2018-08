Logitech Powered: Neuer Qi-Ladeständer für iPhone X, 8 und 8 Plus

Weiße Ladestation mit Qi-Standard

Logitech hat mit „Powered“ eine kabellose Ladestation für das iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus vorgestellt. Anders als viele Lösungen anderer Anbieter lässt sich das iPhone mit „Powered“ in fast aufrechter Position laden, sodass Nutzer es während des Ladeprozesses weiter verwenden können.Logitech hat die Ladestation speziell für die aktuelle iPhone-Generation konzipiert. Mit einer Ladeleistung von bis zu 7,5 Watt bietet sie genug Energiereserven für das Wireless Charging von iPhones. Der Nutzer kann das iPhone im Hoch- oder Querformat an der Station befestigen, um beispielsweise einen YouTube-Clip zu schauen oder eine Nachricht zu tippen.Der Ladevorgang beginnt sofort, nachdem das Smartphone auf dem Ständer steht. Wegen des 65°-Winkels der Station ist das Entsperren des iPhone X via Face ID kein Problem, so Logitech. Powered verfügt über interne Wärmesensoren zur intelligenten Temperaturregulierung, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die gummierte Oberfläche hält das iPhone sicher an Ort und Stelle und kommt auch mit dem Vibrationsalarm des iPhone zurecht. Es besteht keine Gefahr, dass das Smartphone bei Anrufen herausfällt.Logitech Powered ist nutzbar mit den Apple-Cases aus Leder und Silikon. Auch andere Hüllen mit einer maximalen Dicke von drei Millimetern sollten das Aufladen nicht beeinträchtigen. Cases aus Metall oder mit Magneten auf der Rückseite sind dagegen ungeeignet. Außer mit dem iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus funktioniert Powered auch mit anderen Qi-fähigen Smartphones, deren Abmessungen etwa denen der genannten iPhone-Modelle entsprechen. Dazu zählen unter anderem das Samsung Galaxy S9, S8 und S7. Die Ladestation ist bei Logitech vorbestellbar . Der Preis beträgt 79,99 Euro.