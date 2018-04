Mophie Wireless Charge Stream Pad Plus: Ladestation für iPhones und Samsung-Smartphones vorgestellt

7,5 Watt bei iPhones, 10 Watt bei Samsung-Smartphones

Mophie hat eine neue Ladestation für Wireless-Charging-fähige Smartphones vorgestellt. Beim Mophie Wireless Charge Stream Pad Plus handelt es sich um das erste universell einsetzbare Lade-Pad des Zubehör-Spezialisten, das sowohl mit iPhones als auch Samsung-Geräten funktioniert. Zusätzlich ist das Charging-Device kompatibel mit den hauseigenen Akku-Hüllen wie dem Juice Pack Air (Amazon: ).Ebenso wie die ebenfalls von Mophie stammende Wireless Charging Base (Amazon: ) unterstützt das Stream Pad Plus die kabellose iPhone-Aufladung mit 7,5 Watt. Samsung-Smartphones können sogar mit bis zu 10 Watt mit Energie versorgt werden, da zum Beispiel das Galaxy S9 des südkoreanischen Konzerns einen leistungsfähigeren Qi-Standard als das iPhone verwendet.Die Mophie-Station erkennt automatisch, welches Gerät sich auf der gummierten Lade-Oberfläche befindet und passt die Leistung entsprechend an.Im Gegensatz zur Wireless Charging Base verwendet Mophie beim Wireless Charge Stream Pad Plus ein standardmäßiges USB-A-auf-microUSB-Kabel statt einer proprietären Lösung. Die Ladestation wird in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von 59,95 US-Dollar erhältlich sein. Der ursprüngliche Link zum Mophie-Shop führt aktuell ins Leere. In anderen Shops ist das Ladegerät noch nicht als „verfügbar“ gelistet. Deswegen ist momentan unklar, ab wann das Stream Pad Plus erhältlich ist.