Am kommenden Dienstag findet das "There’s more in the making"-Event in New York statt. Vielen Gerüchtequellen nach wird Apple an diesem Tag neue iPad-Pro-Modelle, einen aktualisierten Mac mini wie auch eine neue MacBook- und MacBook-Air-Reihe präsentieren. Noch ist unklar, ob Apple das MacBook Air streicht und durch ein günstigeres MacBook ersetzt oder ob beide Reihen weiterhin parallel im Sortiment bleiben.Erste Hinweise auf bevorstehende Hardware-Updates sind oftmals Lieferverzögerungen . In den USA bestellte ein Schüler ein iPad, einen Apple Pencil wie auch ein MacBook Air im Apple Store. Während das iPad und der Stift sofort verschickt wurden, erhielt der Schüler von Apple eine E-Mail, dass sich die Auslieferung des MacBook Air auf den 30. Oktober verzögere – genau das Datum des Apple-Events in New York.Momentan gibt Apple beim MacBook Air im deutschen wie auch im US-Apple-Store an, das Laptop sei auf Lager und sofort verfügbar. Die Verzögerung einer Bestellung ist natürlich noch keine Ankündigung – es kann auch eine Vielzahl anderer Gründe geben, warum die Auslieferung verschoben wurde. In der Vergangenheit war allerdings oft zu beobachten, dass Apple kurz vor der Ankündigung neuer Geräte die Auslieferung von Bestellungen verzögerte – meist auf den Tag der Vorstellung oder kurz darauf.