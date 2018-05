Leiter von Apples Umweltinitiative geht: Mike Petouhoff wechselt zu Motoren-Anbieter

Apples Global Energy Team Leader weg

Einer der treibenden Kräfte von Apples Initiative für erneuerbare Energien hat den Konzern verlassen. Mike Petouhoff half Apple dabei, die Stromversorgung für alle weltweiten Standorte auf 100 Prozent saubere Energie umzustellen.Der Umwelt-Experte wechselte im Januar zu Software Motor Company (SMC) und soll dem Unternehmen dabei helfen, den Geschäftsbereich zu vergrößern und Marktanteile zu gewinnen. SMC spezialisiert sich auf hocheffiziente Motorensysteme.SMC verkündete den Wechsel des hochrangigen Mitarbeiters per Pressemitteilung . Bei Apple war Petouhoff als Global Energy Team Leader tätig und gründete das Energy Program, mit dem Apple in den letzten Jahren die Umstellung auf nachhaltige Energieversorgung vorantrieb. Darüber hinaus arbeitete Petouhoff gemeinsam mit Behörden an der Umsetzung von Apples ambitionierten Energieplänen.Einer der Höhepunkte seiner Arbeit bei Apple war das neue, ufo-förmige Hauptquartier des Unternehmens, das über Solaranlagen und andere Vorrichtungen komplett auf nachhaltige Energiegewinnung ausgerichtet ist. Das Wichtigste, das Petouhoff bei Apple laut eigener Aussage lernte, war die Erkenntnis darüber, wie wichtig Energieeffizienz für die Reduzierung des Kohlendioxidverbrauchs ist. Zudem biete ein hohes Maß an Energieeffizienz einen ökonomischen Wettbewerbsvorteil.