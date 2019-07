Laut Studie: iPhone-Treue von Nutzern sinkt auf Tiefstwert

Mehr Nutzer wechseln von iPhones zu Samsung-Geräten als umgekehrt

Niedrigster Wert für Apple seit 2011

Andere Studie zeigt bessere Apple-Ergebnis

Die Treue von iPhone-Nutzern zu ihrer Smartphone-Marke ist so niedrig wie zuletzt vor 8 Jahren, so BankMyCell. Der amerikanische Trade-In-Anbieter für Smartphones hat für die Studie ausgewertet, wie viele Apple-Anwender ihr altes iPhone über den Online-Service des Unternehmens gegen ein neues eintauschen. Dazu berücksichtigte BankMyCell die Daten von 38.000 Nutzern. Die Treue zum iPhone sank demnach im Vergleich mit März 2018 um 15,2 Prozent. Samsung kommt auf einen deutlich besseren Wert.Der Trade-In-Spezialist nennt zudem Zahlen für einzelne Modelle. Über ein Viertel aller Nutzer des iPhone X, die ihr Gerät bei BankMyCell abgaben, entschieden sich danach für ein Smartphone eines Android-Anbieters. Im Juni 2019 wechselten 18 Prozent der Trade-In-Nutzer mit iPhone zu einem Samsung-Smartphone. Zum Vergleich: Nur 7,7 Prozent der Besitzer eines Samsung Galaxy S9 gingen den umgekehrten Weg und wählten ein iPhone als neues Gerät. Der Rest entschied sich wieder für ein Android-Smartphone .BankMyCell zufolge ist die iPhone-Treue mit mit 73 Prozent so niedrig wie seit 2011 nicht mehr. Das ergab die Auswertung der Daten verschiedener Anbieter, so der Online-Dienstleister. Den Höchstwert erreichte Apple 2017 mit 92 Prozent. Seitdem ging es für das Unternehmen aus Cupertino kontinuierlich bergab, wie der Trade-In-Anbieter bekanntgab.Das Ergebnis von BankMyCell widerspricht einigen anderen Studien zur Smartphone-Loyalität von Nutzern. Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) etwa sprach im Januar von einen Höchstwert bei der iOS-Treue von Anwendern – der Wert von fast 90 Prozent sei besser als alle vorherigen Ergebnisse. Auch bei Android stieg die Nutzer-Treue und kletterte auf einen noch höheren Wert von 92 Prozent.Grundsätzlich muss bezüglich der Studie von BankMyCell erwähnt werden, dass der Anbieter keinen Querschnitt aller iPhone-Käufe misst, sondern nur einen speziellen Anwendungsfall (Trade-In) untersucht. Für die iPhone-Treue aller Kunden hat das Ergebnis daher nur eine begrenzte Aussagekraft.