Langjährige Mitarbeiter verlassen Ives Design-Team

Wenig Fluktuation, jetzt drei auf einmal

Viel Erfahrung, die geht – und schon ersetzt wurde

Traditionell ist Apples Design-Team mit überdurchschnittlichem Einfluss auf das Gesamtunternehmen ausgestattet – nach der Rückkehr von Steve Jobs wertete dieser die Abteilung rund um Ikone Jony Ive stark auf. Fortan galt (wieder), dass Ingenieure sich mit den Vorgaben der Designer zu befassen haben, anstatt Designer ein Produkt rund um fertige Hardware gestalten zu lassen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, insgesamt wuchsen die Verantwortungsbereiche sogar noch. Auch UI-Design, Gestaltung der Apple Stores sowie wichtige Design-Aspekte des Apple Park wurden im "Industrial Design Team" ersonnen. Wer sich nun aber eine riesige Abteilung mit hunderten Mitarbeitern vorstellt, ist angesichts der tatsächlichen Größe wohl überrascht. Gerade einmal zwei Dutzend Leute arbeiten unter Jonathan Ive.Obwohl es in der legendären Abteilung bislang kaum Fluktuation gab, sind nun gleich drei langjährige Mitarbeiter gegangen und markieren damit eine gewisse Neuausrichtung. Laut Neil Cybart von Above Avalon ist dies eine konsequente Entwicklung, denn die kommenden Aufgaben unterscheiden sich von den bisherigen (z.B. Dienste-Fokus, AR, AR-Brille) – weswegen Apple auch "frisches Blut" im Design-Bereich benötige. Rico Zorkendorfer und Daniele De Iuliis haben sich bereits aus dem als familiär geltenden Team verabschiedet, Julian Hönig wird in wenigen Monaten Lebewohl sagen.Zusammen bringen es die drei Mitarbeiter auf 45 Jahre in Ives Abteilung. Nur Zorkendorfer wollte sich konkret zum Weggang äußern . Seine Erklärung: Endlich mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Es gebe allerdings "unglaublich gute neue Designer" bei Apple, die erfolgreich fortsetzen werden, was man in den letzten Dekaden auf den Weg brachte. In den letzten drei Jahren gab es damit fünf Personen, die das Team verließen – 2017 gründete Christopher Stringer ein Audio-Startup, 2016 wechselte Danny Coster zum Kamera-Hersteller GoPro.