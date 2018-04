Ladepad Apple AirPower verspätet sich weiter

AirPod 2 verschiebt den Launch von AirPower

Apple Watch 3 noch mit technischen Problemen

Sieben Monate nach der Präsentation von AirPower während des iPhone-X-Debuts ist die induktive Ladestation noch nicht in Sicht. Die vorerst proprietäre Lösung besteht aus einer ovalen Matte auf der Kunden bis zu drei Geräte gleichzeitig laden können – und das schnell. Der Marktstart des versprochenen Accessoires verzögert sich jedoch weiter, berichtet der Journalist und Entwickler Binyamin Goldman . Der Grund liege in der Kompatiblität zu neuen Produkten, die Apple noch herausbringen werde.Apples Pläne hinsichtlich einer induktiven Ladestation für AirPod-Kopfhörer haben sich angeblich geändert. Ursprünglich wollte man in Cupertino für 69 US-Dollar eine neue Ladehülle für die kabellosen In-Ear-Hörer herausbringen, die von AirPower-Ladestation unterstützt wird. Dieser Plan stehe nun intern in der Kritik, will Goldman erfahren haben. Das Argument lautet: Es wird der Kundschaft schwer zu vermitteln sein, dass die neue Ladehülle 70 Dollar koste und man dazu aber noch die AirPower-Matte für rund 100 Dollar brauche. Daher plane Apple, die Ladelösung zu verschieben bis die neuen Kopfhörer herauskommen. Diese kämen dann gemeinsam mit der neuen Ladehülle auf den Markt und AirPower wäre dann ergänzend erhältlich. In diesem Zusammenhang sei ihm der Herbsttermin zu Ohren gekommen, so Goldman.Zur Verzögerung hat wohl auch die Kompatibilität mit der Apple Watch 3 geführt. Apple soll das Ladesystem in der Version 3 der Smartwatch gehändert haben, sodass die meisten Qi-Lader nun nicht mehr damit funktionierten. Es wird vermutet, dass die konkave Rückseite der Grund für den Wechsel ist. Da aber AirPower auch eine flache, gerade Form habe, sei Apple jetzt in Schwierigkeiten bei der Anpassung. Andere Quellen besagen, Apple habe schon eine Lösung gefunden, wie die Watch auf der Matte geladen werden kann. Mit dem Verschieben des AirPower-Termins kann Apple nun beide Produkte so modifizieren, dass sie perfekt zusammenpassen - und arbeiten.