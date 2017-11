Kurzmeldungen: iPad mit Achtkern, Video: iPhone X vernichtet Galaxy Note 8 im Benchmark, Apples GymKit

2018: iPad mit A11X und acht Kernen?

Benchmark-Vergleich iPhone X vs. Galaxy Note 8

GymKit startet in Australien

Eine neue Hardware-Generation von iPhone oder iPad erhält normalerweise auch eine neue Chip-Generation - bzw. eine verbesserte Variante des A-Chips. Im Falle der kommenden iPads wird dies wohl der A11X Bionic. In Apples Nomenklatur steht das "X" in der Bezeichnung für die leistungsgesteigerte Version innerhalb einer Generation. Einem aktuellen Bericht zufolge hat der aus Taiwan stammende Hersteller TSMC den Auftrag erhalten, jenen A11X Bionic für Apple zu fertigen. Sowohl beim Fertigungsverfahren als auch den Kernen wird sich demnach einiges tun. Angeblich vollzieht TSMC dann den Umstieg von 10 nm (A11 aus dem iPhone X und iPhone 8) hin zu einer Strukturbreite von nur noch 7 nm. Außerdem soll der A11X über acht Kerne verfügen. Fünf davon sind auf Energieeffizienz ausgelegt, drei auf Hochleistung. Der A11 hat hingegen nur sechs Kerne (2x Hochleistung, 4x Effizienz). Welche Neuerungen beim kommenden iPad sonst noch zu erwarten sind, fasst diese Meldung zusammen.Apples A-Prozessoren sind so leistungsfähig, dass sie in Benchmark-Tests teils sogar herkömmliche Computer mit Mobilprozessoren hinter sich lassen. Ein Vergleichstest ermittelt, wie gut das iPhone X mit A11 Bionic gegen ein Samsung Galaxy Note 8 abschneidet, das einen Achtkern-Chip und doppelt so viel RAM (nämlich 6 GB) mitbringt. Der Antutu-Benchmark misst für das iPhone X rund 31 Prozent mehr Leistung. In Sling Shot Extreme von 3DMark hat hingegen das Note 8 minimal die Nase vorn. In Browser-Benchmarks, die auf dem iPhone X mit Safari und auf dem Note 8 mit Chrome ausgeführt wurden, gibt es massive Unterschiede. Beim HTML5-Rendering erzielt das iPhone X beispielsweise 62 Prozent höhere Werte. Ein anderer Test, Geekbench 4, bescheinigt dem iPhone X doppelt so viel Rechenleistung pro Kern. Dies ist in der Praxis insofern von Bedeutung, als dass viele Anwendungen nicht vollen Gebrauch von mehreren Kernen machen können. Die sechs Kerne des iPhone X vereint kommen auf 53 Prozent bessere Benchmarkwerte als die acht Kerne des Note 8. Das Fazit: Auch wenn es sich beim Note 8 bereits um ein extrem leistungsfähiges Gerät handelt, holt sich das iPhone X mit Abstand die Geschwindigkeitskrone.Die Apple Watch kann jetzt bereits viele Fitnessdaten erfassen. Mit Apples GymKit wird es für Besucher (modern ausgestatteter) Fitnessstudios aber noch einmal interessanter und aussagekräftiger. Das erste Studio mit GymKit-Anbindung hat jetzt eröffnet - womit Australien das erste Land ist, in dem Apples Schnittstelle zum Einsatz kommt. Via NFC tauschen sich Fitnessgerät und Apple Watch aus, sodass sich genaue Werte und Statistiken errechnen lassen. Persönliche Daten darf das Fitnessgerät nicht speichern. Die Kommunikation erfolgt direkt mit der Apple Watch, das iPhone muss nicht zugegen sein. Ein Video zum Studio samt kurzer Stellungnahme von Apples Fitness-Guru Jay Blahnik gibt es hier