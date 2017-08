Kurzmeldungen: US-Displays für das iPhone, Wozniak-Geburtstag und Twitch für Mac

Wozniak feiert Geburtstag

Twitch für Mac (und Windows)

US-Displays für das iPhone

Man kann darüber diskutieren, wer den größten Anteil daran hatte, dass aus Apple ein Weltunternehmen wurde - Jobs als Visionär und Verkäufer oder Wozniak als genialer Ingenieur hinter den ersten beiden Apple-Computern. Wozniak ist zwar immer noch in Apples Personalliste zu finden und bezieht weiterhin Gehalt, für Apple trat er aber schon seit drei Jahrzehnten nicht mehr auf. Seit Mitte der 80er konzentrierte sich Wozniak darauf, zahlreiche kleinere Firmen zu sponsoren oder eigene Unternehmen (z.B. CL 9) ins Leben zu rufen. Geboren wurde "Stephan Gary Wozniak" am 11. August 1950 in Sunnyvale, unweit San Francisco. Er feiert somit heute seinen 67 Geburtstag.Bei Twitch handelt es sich um eine sehr populäre Plattform, um Computerspiele live zu übertragen. Zwar sind die möglichen Einsatzgebiete natürlich viel breiter gefächert, allerdings hat sich Twitch in erster Linie in der Gamer-Szene einen Namen gemacht. Ab sofort gibt es auch eine Desktop-App von Twitch, diese wurde sowohl für den Mac als auch für Windows veröffentlicht. Die Freigabe folgt einer mehrmonatigen Betaphase. Twitch bietet neben Live-Streams auch Sprach- und Videoanrufe, Freundeslisten sowie Unterstützung von Addons und Overlays. Laden lässt sich Twitch Desktop auf dieser Seite Hochrechnungen zufolge dauert es zwar noch 25 Jahre (also ca. 2043) bis sich die Investition für den Staat bezahlt macht, dank Steuererleichterungen von drei Milliarden Dollar zieht Foxconn aber mit einem großen Werk nach Wisconsin. Dem Wall Street Journal zufolge wird die Fertigungsanlage nicht nur Displays für Monitore und Fernseher, sondern auch für kommende iPhones herstellen. Damit käme die essenzielle Display-Technologie erstmals aus den USA und nicht mehr aus Foxconns Heimatland und China. Allerdings gibt es für diese Berichte keine Bestätigung, kein beteiligtes Unternehmen wollte sich dazu äußern. Von offizieller Seite her ist lediglich bekannt, Foxconn fertige in Wisconsin Displays.