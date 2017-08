Kurzmeldungen: Samsungs Geldsegen durch Apple, Apple Pay Cash, Cooks Curriculum-Ansprache

Samsungs Speichersparte boomt - wohl auch wegen Apple

Weitere Informationen zu Apple Pay Cash

Cooks Ansprache in Austin zum neuen Bildungsprogramm

Samsung konnte auf ein außerordentlich erfolgreiches Quartal zurückblicken. Dafür verantwortlich war auch die hohe Nachfrage nach Speicherbausteinen. Samsung gab jetzt bekannt, weitere sieben Milliarden Dollar in die Produktion von NAND-Speicher zu investieren, da die Auftragslage weiterhin vielversprechend sei. Ein Grund für den Anstieg ist angeblich Samsungs Großkunde Apple. Berichten zufolge liefert Samsung jene Speicherchips, die für das iPhone 8 in Maximalausstattung benötigt werden. Aus diesem Grund steigerte Samsung die Produktion bereits im zweiten Jahresquartal erheblich und behält das hohe Niveau noch eine Weile bei.[banner]Bei "Apple Pay Cash" handelt es sich um eine Erweiterung des Apple-eigenen Bezahldienstes. Wie üblich gibt es das Angebot aber zunächst nur in den USA. Auch wenn Apple eine Ausweitung plant, warten Nutzer hierzulande immer noch darauf, zumindest Apple Pay in der Grundform endlich einsetzen zu können. Via Apple Pay Cash ist es möglich, mit iMessage Geld zu verschicken. In der Wallet-App befindet sich eine neue Karte, die das aktuelle Guthaben zeigt. Über dieses lässt sich via Apple Pay Cash frei verfügen. Aus Zeichenketten in iOS 11 geht hervor, dass Apple aber eine zusätzliche Sicherheitsabfrage vorsieht. So reichen die im Apple-Account abgelegten Daten nicht (immer?) aus. Wer Apple Pay Cash verwenden möchte, kann/muss offensichtlich ein Ausweisdokument hinterlegen . Unklar ist noch, ob es sich um eine verpflichtende Vorgabe für alle Nutzer handelt - oder ob Apple eher an bestimmte Zielgruppen wie Kinder und Jugendliche dachte, die es besonders zu schützen gilt.Am Freitag gab Apple ein neues Bildungsprogramm bekannt und will künftig einjährige Programmierkurse für Swift anbieten. Im Detail hatten wir das neue Angebot in dieser Meldung vorgestellt. Wer sich gerne die Presseveranstaltung in Austin, Texas samt Ansprache des Bürgermeisters sowie einem Auftritt von Tim Cook ansehen möchte, kann dies in folgendem Video tun. Cook betritt bei Minute 17:10 das Podium: