Kurzmeldungen: Loyale iPhone-Kunden, Samsung-HomePod, Apple Pencil für iPhone

Viele Unternehmen würden sich wünschen, so treue Kunden zu haben, wie es sich Apple über die Jahre erarbeitet hat. Eine neue Umfrage ermittelt, dass gerade einmal fünf Prozent der iPhone-Nutzer ernsthaft mit dem Gedanken spielen, auf ein Samsung-Gerät umzusteigen. Für 79 Prozent ist hingegen klar: Das nächste Smartphone wird wieder ein iPhone. Im Android-Sektor liegt die Kundentreue nur bei 31 Prozent, Samsung kommt mit 63 Prozent auf einen überdurchschnittlich guten Wert. Auch wenn das iPhone 8 wohl mit einem vierstelligen Preis auf den Markt kommt, sorgt die hohe Kundenbindung Apples dafür, dass mit hohem Absatz zu rechnen ist, so die Marktforscher von Fluent. Zwar antworteten 66 Prozent, 1000 Dollar oder mehr für ein Smartphone sei zu viel - dennoch bedeutet diese Feststellung nicht, sich für eine andere Marke entscheiden zu wollen.Dass Samsung ebenfalls an einem intelligenten Lautsprechersystem arbeitet, hatte sich schon vor einigen Wochen angedeutet . Jetzt gibt es eine offizielle Bestätigung. Ein Manager bestätigte, dass sich ein solcher Smart Speaker in Entwicklung befindet, möglicherweise gebe es schon bald eine Produktankündigung. Weitere Details ließen sich nicht in Erfahrung bringen. Es kann jedoch als sicher gelten, dass Samsungs HomePod-Konkurrent auf den digitalen Assistenten Bixby setzt, dessen englische Sprachfähigkeiten allerdings noch ziemlich zu wünschen übrig lassen. Apples HomePod kommt im Dezember auf den Markt - ob Samsung dem zuvorkommt, ist nicht bekannt.Wer das iPad benutzt, um akkurate Zeichnungen anzufertigen, ist mit einem Eingabestift sehr viel besser als mit den Fingern bedient. Apple stellte dem iPad Pro daher auch einen eigenen Stift namens Apple Pencil vor, der Touch-Bedienung nicht ersetzen, sondern für bestimmte Aufgaben verbessern soll. Dieser kommuniziert mit dem iPad und kann daher sehr detaillierte Informationen übermitteln. Neben Position, dies ginge mit jedem Stylus, sind damit auch Druckstärke und Neigungswinkel ein wesentliches Kriterium. Bislang arbeitet der Apple Pencil nicht mit dem iPhone zusammen, allerdings weisen mehrere Patente darauf hin, dass Apple zumindest an der Möglichkeit gearbeitet hat. Erstmals erwähnt Apple in einer Patentschrift zum Pencil explizit auch das iPhone, wie Patently Apple bemerkt hat.