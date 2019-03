Kurzmeldungen: Kuriose Apple-Domains (neu & alt), Neuerungen in iOS 12.2 b4

alphapushpin.com

applegestures.com

balloonisphere.com

apple.sucks

bowlandtowel.org

drdotcom.biz

macmanager.com

macboxset.com

ipod-shuffle-oplader.com

jennifertenace.com

odiariodomensageiro.com

macmailconversationview.com

ituneslatino.com

miglioralbumebrano.com

redrabbitacuwellness.com

tunes7tageschlager.com

...und die Vertipper-Domain zpple.com

Kleine Neuerungen in iOS 12.2

Apple hat unzählige Domains registriert und fügt der reichhaltigen Sammlungen kontinuierlich neue Einträge hinzu. Die jüngste Adresse lautet "PrivacyIsImportant.com" – und anders als bei den sonstigen Kombinationen aus Produktnamen oder Begriffen könnte es durchaus sein, dass die URL im Rahmen einer Marketingkampagne Verwendung findet. Wer PrivacyIsImportant.com momentan in die Adressleiste des Browsers eingibt, landet nur auf einer weißen Seite. Derzeit plakatiert Apple großformatig mit dem Slogan "What happens on your iPhone, stays on your iPhone", gibt allerdings apple.com/privacy und nicht die neue Domain als Zielseite an.Blickt man den den Fundus an Registrierungen, so lassen sich allerlei kuriose Adressen finden. Einige Beispiele sind:Fast alle Domains führen ins Leere, nur in ganz wenigen Fällen auf Apples Seiten. Wer hingegen die Adresse NeXT.com eingibt, wird seit 20 Jahren direkt auf Apple.com weitergeleitet.Apple hatte in dieser Woche die vierte Betarunde von iOS 12.2 sowie den weiteren Betriebssystemen eingeleitet. Erwartungsgemäß gab es in der nunmehr vierten Testversion keine großen Umstellungen mehr zu entdecken. Vorrangig konzentrierte sich Apple auf kosmetische Anpassungen, funktionelle Änderungen fielen bislang nicht auf. Beispielsweise ist nun die Darstellung des News-Icons auch auf weißen Hintergrund ausgelegt, in diesem Fall wird aus der weißen eine rote Umrandung.Außerdem passte Apple die Remote-Sektion im Kontrollzentrum an, aus dem "Apple TV"-Button wurde eine Fernbedienung. Auch die "Now Playing"-Kachel fassten die Entwickler in Beta 4 an. Momentan wird damit gerechnet, dass iOS 12.2 frühestens Ende des Monats erscheint. Apple befindet sich weiterhin im Zweiwochentakt, der allgemeinen Freigabe geht aber normalerweise ein Wochentakt zwischen zwei Betas voraus.