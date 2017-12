Kurzmeldungen: Kein Mehrbenutzer-Face ID geplant, neue Betas von High Sierra und iOS 11.2

Wenn Zwillinge das iPhone X entsperren wollen, kann es in seltenen Fällen zu einem ungewollten Mehrbenutzer-Modus kommen - offiziell vorgesehen ist es allerdings nicht. Apples Software-Chef Craig Federighi hat nun auch noch einmal klargemacht, dass Apple derzeit keine Pläne hat, Multiuser für iOS via Face ID einzuführen. In einer Antwort von Federighi heißt es, Apple konzentriere sich auf "single user authentication". Auch bei Touch ID sei nie vorgesehen gewesen, dass mehrere Nutzer ein iOS-Gerät entsperren können. Mehrere Fingerabdrucke einzuspeichern war für den iPhone-Besitzer gedacht, nicht für andere Anwender. Natürlich behalte Apple aber die Rückmeldung und den Wunsch nach Mehrbenutzer-Autorisierung im Hinterkopf. Die Stellungnahme klingt nicht so, als genieße ein solches Feature höchste Priorität - in all den Jahren machte Apple nie wirkliche Andeutungen, dass iOS irgendwann einmal als Mehrbenutzer-System vorgesehen sei. Für das iPhone wäre Multiuser weniger sinnvoll, für das iPad aber durchaus. Auf dem Mac sieht es ganz anders aus. Schon in den frühen Tagen von Mac OS X gab es mehrere Benutzer, auf dem MacBook Pro mit Touch Bar können sich diese auch per Fingerabdruck anmelden.In dieser Woche veröffentlichte Apple ein wichtiges Sicherheitsupdate. Zuvor war es möglich, sich per Benutzername "root" auf einem Mac unter Mac OS High Sierra anzumelden und weitere Administrator-Accounts anzulegen. Die eilends verteilte Aktualisierung ist jetzt auch Bestandteil einer neuen Entwicklerversion von macOS 10.13.2 High Sierra - und somit auch der finalen Version. Es wird damit gerechnet, dass macOS 10.13.2 noch in diesem Jahr erscheint - viele Betaversionen wird es daher wohl nicht mehr geben. Ebenfalls verfügbar ist eine neue Beta von iOS 11.2., die auch für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms zur Verfügung steht. Änderungen im Vergleich zur fünften Beta fielen bislang nicht auf. Eine Zusammenfassung der Neuerungen bietet diese Meldung vom Dienstag: