Kurzmeldungen: "Google kauft Apple"-Ente und Apples massive Marktdurchdringung

Dow Jones: Google kauft Apple

Wie verbreitet Apple tatsächlich ist

Manch einer traute seinen Augen nicht, als in den Börsennachrichten plötzlich die Meldung aufflackerte, Google übernehme Apple. Der von Dow Jones verbreitete Bericht besagte, schon 2010 habe es eine entsprechende Einigung gegeben, die nun greife. Der Verkaufspreis liege bei gerade einmal 9 Milliarden Dollar - also ungefähr dem durchschnittlichen Quartalsgewinn Apples. Google selbst wolle nach erfolgter Übernahme in Apples Hauptquartier ziehen. Natürlich handelte es sich bei der Meldung um eine reine Ente. Sehr schnell folgte eine Stellungnahme samt Entschuldigung für den peinlichen Fehler. Man bedauere, dass jene Nachricht veröffentlicht wurde. Es habe sich um Teile eines Technologie-Tests gehandelt - der natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Der CEO des Börsendienstes ordnete eine sofortige Überprüfung an. Außerdem seien bereits erste Schritte erfolgt, um derlei Fehler zu vermeiden. Für die schnelle Ausbreitung der Meldung hatte die simple Tatsache gesorgt, dass viele News-Bots automatisch Nachrichten beziehen und publizieren. Viele Nachrichtenmagazine arbeiten zudem mit automatisierten Meldungen, die von Presseagenturen stammen.Apple hält in den USA erheblich größere Marktanteile als hierzulande. Wie stark die Marktdurchdringung allerdings ausfällt, zeigt eine weitere Statistik . Demnach gibt es in 64 Prozent der Haushalte mindestens ein Apple-Gerät (Zum Vergleich: 2012 waren es 50 Prozent). Der typische amerikanische Haushalt verfüge durchschnittlich über 2,6 Apple-Produkte. Dies zeigt, wie gut Apples Plattform-Strategie aufeinander abgestimmter Geräte funktioniert. Wer ein Apple-Produkt hat, greift mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu einem anderen Angebot mit Apple-Logo. In wohlhabenden Haushalten mit 100.000 Dollar oder mehr Einkommen liegt Apples Durchdringung sogar bei 87 Prozent. Über alle Einkommensgruppen hinweg verfügen 16 Prozent über fünf und mehr Apple-Produkte - vor fünf Jahren waren es neun Prozent. Weniger stark vertreten ist Apple bei Frauen über 50, Rentnern und in der Einkommensgruppe von 30.000 Dollar oder weniger.