Kurzmeldungen: Genehmigung zum iPhone X, Jobs-Todestag, Android Wear anscheinend Geschichte

FCC genehmigt den Verkauf des iPhone X

Der sechste Todestag von Steve Jobs

Kein Android Wear mehr?

In diesem Herbst gibt es für Apple gleich zwei iPhone-Verkaufsstarts. Nachdem das iPhone 8 bereits seit September den Weg zu Millionen von Kunden findet, wird sich das iPhone X ab Ende Oktober vorbestellen lassen. Die Auslieferung soll dann am 3. November beginnen. Apple hat von der United States Federal Communications Commission (FCC) jetzt auch die Verkaufsgenehmigung erhalten. Bislang prangte auf den Produktseiten des iPhone X noch der Hinweis, das iPhone X sei nicht von der FCC freigegeben, der Verkauf daher nicht erlaubt. Drei Wochen vor einem der wichtigsten Tage des Apple-Jahres ist aber zumindest von Behördenseite der Weg frei. Natürlich gab es von vornherein wenig Zweifel daran, dass Apple die Genehmigung erhält - die offene Frage ist viel eher, mit welchen Stückzahlen Apple antreten kann. Mehreren Berichten zufolge gibt es enorme Produktionsengpässe, weswegen mit langen Lieferzeiten zu rechnen ist."In tiefer Trauer teilen wir mit, dass Steve Jobs heute gestorben ist" - so lautete eine Erklärung Apples am 5. Oktober 2011. Hierzulande war es bereits der 6. Oktober, die Meldung auf MacTechNews erschien um 03:24 Uhr nachts. Die Bedeutung des Apple-Mitgründers weit über die Grenzen des Apple-Kosmos hinaus war überdeutlich, denn nahezu auf allen Fernsehsendern und Zeitungen dominierten Meldungen über die Lebensleistung von Steve Jobs. Alle MTN-Newsbeiträge vom 6. Oktober 2011 finden Sie auf dieser Seite . Tim Cook gedachte Steve Jobs' in einem Tweet und schrieb, Steve Jobs sei "immer noch unter uns und inspiriere uns". Beim September-Event im "Steve Jobs Theater" hatte Cook ebenfalls hervorgehoben, wie stark ausgeprägt Steve Jobs' Bedeutung für Apple weiterhin sei.Wie es aussieht, hat die Apple Watch wohl eine konkurrierende Plattform verloren. Wer in Googles Portfolio momentan nach Android Wear sucht, findet keine Spur mehr davon. Die gesamte Kategorie "Smartwatch" verschwand und Kunden können keine Uhren mehr kaufen. Zwar gibt es von Google keine Stellungnahme, dennoch erscheint es sehr wahrscheinlich, dass Google die Weiterentwicklung eingestellt hat. Android Wear wurde im Frühjahr 2014 vorgestellt, an Hardware-Partnern versammelten sich Samsung, LG und Asus um Google. Zwei Jahre später kündigte Google die zweite Generation der Software an, allerdings brachte es kein Produkt auf nennenswerte Verkaufszahlen. Laut Strategy Analytics liegt der weltweite Marktanteil kombiniert nur bei 18 Prozent, die Apple Watch bringt es auf 57 Prozent.