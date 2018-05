Kurzmeldungen: Entwickler-Gewerkschaft vs. App Store, WWDC-Einladungen verschickt

Entwickler-Gewerkschaft gegen das Geschäftsmodell des App Stores

Einladungen für die WWDC-Keynote

Das Geschäftsprinzip des App Stores sowie des Mac App Stores hat sich im letzten Jahren bemerkenswert wenig gewandelt. Noch immer gelten dieselben Leitlinien, also das Verbot von Demoversion, 30 Prozent Umsatzanteil für Apple sowie das Fehlen kostenpflichtiger Updates. Apple drängt die Entwicklergemeinde stattdessen dazu, auf Abos anstatt auf Einmalzahlung zu setzen. Wer Apps zum Abo anbietet, muss im zweiten Jahr nur noch die Hälfte an Apple entrichten. Außerdem ist es damit möglich, auch kostenlose Apps dauerhaft zu monetarisieren – und das Problem kostenpflichtiger Updates muss ebenfalls nicht angegangen werden. Schlecht sieht es aber für Entwickler aus, denen das Abo-Modell widerstrebt. Aus diesem Grund formierte sich eine Entwickler-Gewerkschaft , ein Zusammenschluss zahlreicher Entwickler. Diese fordern Apple zum Umdenken auf und wollen bis zur WWDC bereits 20.000 Entwickler zusammentrommeln. Zu den Hauptforderungen zählt, dass alle Apps gleichbehandelt werden und auch kostenlose Demos für kostenpflichtige Software möglich sein soll. Zum aktuellen Zeitpunkt sind mehr als 500 Apps sowie knapp 500 Entwickler gelistet. Die Vereinigung nennt sich selbst die "Developers Union" – mit der Beschreibung, es sei eine un-gewerkschaftliche Gewerkschaft.Dass die diesjährige WWDC am 4. Juni beginnt, ist hinlänglich bekannt. Erst heute Abend hat Apple aber die offiziellen Einladungen an Pressevertreter verschickt und zur Keynote gebeten. Diese findet so wie auch im vergangenen Jahr im McEnery Convention Center zu San Jose statt – der Nachbarstadt von Cupertino. Bis 2016 war immer das Moscone Center in San Francisco Apples erste Wahl, allerdings platzte die Veranstaltung dort aus allen Nähten. Aus diesem Grund hatte sich Apple nach einem neuen Veranstaltungsort umgesehen. Das Event startet um 10 Uhr Ortszeit, also 19 Uhr unserer Zeit. Eine Zusammenfassung der erwarteten Neuerungen bietet dieser Artikel: . Die Apple-Welt kann sich auf einen spannenden Abend freuen, denn neben den großen System-Updates gibt es diesmal auch wieder mehrere Hardware-Reihen, die möglicherweise aktualisiert werden.