Kurzmeldungen: Apple TV 64 GB ausverkauft, großes Update von Pokémon Go, Verkaufsschlager iPhone X

Apple TV 4K mit 64 GB so gut wie ausverkauft

Umfangreiches Update für Pokémon Go - und ein neuer Raid

iPhone X der Verkaufsschlager am Black Friday

Offensichtlich ist das aktuelle Apple TV ein überaus beliebtes Weihnachtsgeschenk. Wer jetzt noch ein Apple TV 4K mit 64 GB Speicherkapazität bestellen möchte, hat kaum noch eine Chance, dieses vor Weihnachten zu erhalten. Apples offizielle Lieferprognose liegt bei vier bis fünf Wochen, in vielen Apple Stores ist das Gerät gar nicht mehr erhältlich. Ganz anders sieht es hingegen bei der Variante mit 32 GB aus, die innerhalb weniger Tage an alle Kunden gebracht werden kann. Entweder gibt es bei der größeren Speicherbestückung also Produktionsengpässe - oder die Nachfrage nach dem Modell mit 64 GB fällt überraschend hoch aus. Aus zahlreichen Forendiskussionen geht hervor, dass viele Nutzer lieber den Aufpreis von 20 Euro für den Schritt von 32 auf 64 GB bezahlen und damit auf der sicheren Seite sind. Auch wenn 32 GB für die Verwendung als reine Streaming-Box mehr als ausreichend sind, könnte es bei der Verwendung vieler Apps zu Speicherknappheit kommen."Spielt das denn noch jemand?", ist die wohl häufigste Frage, die aktive Spieler von Pokémon Go seit Monaten zu hören bekommen. Natürlich flachte der anfängliche Hype rasch ab und es bilden sich nicht mehr Menschentrauben von Hunderten Pokémon-Trainern - wohl aber noch dreistellige Zahlen in Großstädten, wenn neue legendäre Pokémon auftauchen. Dies ist erneut der Fall - "Ho-Oh" heißt das seit heute erschienene Fabelwesen, welches nur per App zu sehen ist. Gleichzeitig hat Niantic auch ein größeres Software-Update von Pokémon Go veröffentlicht, das unter anderem die Grafikqualität verbessert und viele Fehler behebt. Wer bereits Level 38 erreicht und seine Pokémon bis zur höchstmöglichen Stärke trainiert hat, kann jetzt noch ein weiteres Mal Staub und Bonbons investieren. Das Maximum beim Pokémon-Level ist fortan nicht mehr 39,5, sondern 40.Am alljährlichen Einkaufs-Feiertag, dem Black Friday, gibt es eine Vielzahl an Angeboten mit Rabatten. Das iPhone X war keines davon. Dennoch weisen Marktdaten daraufhin, dass gerade Apples teuerstes Smartphone einer der größten Verkaufsschlager war und rund sechs Millionen Mal über die Tresen wanderte - online wie offline. Die Ausführung mit 256 GB soll dabei doppelt so beliebt wie das günstigere Modell mit 64 GB gewesen sein. Über mangelnde Nachfrage kann sich Apple somit wahrlich nicht beschweren - trotz häufig geäußerter Bedenken im Vorfeld, Apple habe den Preisbogen diesmal endgültig überspannt.