Kurzmeldung: Mehr Länder für iPhone X, Walmart Pay vs. Apple Pay, Intel und AMD

Weitere iPhone-Länder, momentan kürzere Lieferzeiten

Walmart Pay überholt Apple Pay

Intel und AMD - Gemeinsame Sache bei neuen Chips

Momentan gibt es das iPhone X in 57 Ländern, Ende des Monats wächst die Liste aber weiter an. Ab dem 24. November ist Apples Smartphone-Flaggschiff dann in 70 Ländern verfügbar. Neu mit dabei sind unter anderem Südafrika, die Türkei, Südkorea und Thailand. Bei den Lieferzeiten deutet sich jetzt bereits geringfügige Entspannung an, denn Apple rechnet nur noch mit drei bis vier Wochen bis zum Versand einer Bestellung. Dies betrifft alle vier Konfigurationen, also Silber und Grau in 64 bzw. 256 GB Speicherkapazität. Ganz so schlimm wie erwartet fallen die Lieferengpässe somit nicht aus.In den USA deutet jüngste Zahlen darauf hin, dass sich Apple Pay bald einem anderen Anbieter geschlagen geben muss. Walmart Pay wurde ein Jahr nach Apple Pay vorgestellt und steht in fast 5000 WalMart-Geschäften der USA zur Verfügung. Eine von Bloomberg veröffentlichte Studie zeigt , dass Apple Pay zwar immer noch der etwas beliebtere mobile Bezahldienst ist, Walmart Pay aber dort wo verfügbar rasch aufschließt und Apple Pay demnächst überholt. Forrester Research zufolge hat es Walmart etwas einfacher, da man erheblich schneller als Apple reagieren kann. Walmart setzt auf ein anderes technisches Verfahren. Während Apple auf NFC baut, muss der WalMart-Kunde einen Barcode vorzeigen.Intel gab bekannt , dass eine zukünftige Prozessorreihe zusammen mit AMD entsteht. Intel steuert die CPU bei, wohingegen AMD für die Grafikchips verantwortlich ist. Die neuen Chips der H-Serie mit High Bandwidth Memory der zweiten Generation (High Bandwidth Memory) sind laut Intel ein gutes Beispiel dafür, wie sich Hardware- und Software-Innovationen überschneiden und ergänzen können. Die Kooperation mit AMDs Radeon Technologies Group konnte man demnach ein Produkt auf die Beine stellen, das noch effizientere Systeme bei dennoch höherer Leistung ermöglicht. Weitere wichtige Ankündigungen stellt Intel für das erste Quartal 2018 in Aussicht.