iOS 11.2 und macOS 10.13.2 - die zweite Beta ist erschienen

Verbesserungen in iOS 11.2

macOS High Sierra 10.13.2

Die zweite Betaversion von iOS 11.2 steht ab sofort zur Verfügung. Im Vergleich zu sonstigen Updates fährt Apple diesmal ein ziemlich hohes Tempo. Während normalerweise zwischen Beta 1 und Beta 2 rund zwei Wochen vergehen und auch dann erst eine öffentliche Testversion bereitsteht, ließ Apple diesmal die Public Beta noch in derselben Woche folgen und gibt jetzt sieben Tage später bereits Beta 2 frei. Möglicherweise lässt sich daraus ableiten, dass Apple das Update noch in diesem Jahr für alle Nutzer bereitstellen möchte. Zu den weiteren Beta-Updates des heutigen Abends zählen watchOS 4.2 Beta 2 (Build 15S5090c) und tvOS 11.2 Beta 2 (Build 15K5090c)iOS 11.2 wird mehrere bekannte Probleme beheben. Beispielsweise arbeitete der Taschenrechner extrem zäh, da die Tastenanimation schnelle Eingaben verhinderte. Mit iOS 11.2 beseitigt Apple dieses ärgerliche Problem aber. Wem die Wallpaper von iPhone 8 und iPhone X gefallen, kann die Bilder demnächst auch auf älteren iPhones verwenden - bislang sind die Grafiken nur auf den ganz neuen Generationen enthalten. AirPlay 2, Apple Pay Cash und iMessages auf iCloud gelten zwar als sehr wahrscheinlich für die finale Version von iOS 11.2, tauchten aber in der Beta noch nicht auf. Eine kleine Anpassung betrifft auch die nutzbaren Display-Bereiche auf dem iPhone X - diese werden je nach App geringfügig größer, denn Apple lockert die Einschränkungen. Die Buildnummer der zweiten Beta lautet 15C5097d.Die Arbeit am nächsten Update von macOS High Sierra läuft ebenfalls bereits. Bei der zweiten größeren Aktualisierung des Ende September erschienenen Systems gibt es allem Anschein nach keine funktionellen Änderungen, sondern nur Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen. Auch in der zweiten Beta (Build 17C67b), die am heutigen Abend erschien, sind keine weitreichenderen Änderungen dokumentiert. Gleichzeitig steht im Entwicklerbereich übrigens Xcode 9.2 Beta 2 zur Verfügung, das die SDKs für alle aktualisierten Systeme bereithält.