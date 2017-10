Kurz vor der Veröffentlichung: iOS 11.1 und macOS 10.13.1 in neuer Beta

Es sind nur noch wenige Tage, bis Apple die ersten größeren Updates für iOS 11 und macOS 10.13 High Sierra freigibt. Während iOS 11.1 mit höchster Wahrscheinlichkeit in der nächsten Woche erscheint, vergeht wohl auch nicht mehr viel Zeit bis zum ersten Wartungs-Update von macOS 10.13 High Sierra. Am heutigen Abend hat Apple neue Betaversionen verteilt. Im Falle von iOS stellte Apple dabei auf einen Takt von nur noch vier Tagen um, bei High Sierra verging nur noch eine knappe Woche. Das iPhone X benötigt iOS 11.1 - und Apples üblichem Updatezyklus zufolge erscheint eine neue Systemversion immer zwei bis drei Tage vor Auslieferung neuer Hardware. Vorbestellen lässt sich das iPhone X ab Freitag, eine Woche später läuft der Versand an. Welche Änderungen Apple in der fünften Beta von iOS 11.1 vornahm ist nicht bekannt. Die Change Notes entsprechen exakt der vierten Beta, Apple dokumentiert dieselben "Known Issues". Dazu zählen Probleme mit der Frontkamera des iPhone X sowie bei verschiedenen Frameworks.Ob Apple das erste Update für macOS 10.13 High Sierra ebenfalls in der kommenden Woche freigibt, ist etwas schwerer einzuschätzen - denn im Falle des Mac-System gibt keine Hardware-Neuerung den Zeitplan vor. Da Apple bei macOS aber in den letzten Jahren nur wenig Zeit bis zum ersten Bugfix-Release verstreichen ließ, ist ebenfalls von einer baldigen Freigabe auszugehen. Apple widmet sich mit macOS High Sierra 10.13.1 vor allem Fehlerbehebungen, Performanceverbesserungen und schließt Sicherheitslücken. Dazu zählt beispielsweise "KRACK", jene WLAN-Lücke mit WPA2-Verschlüsselung, die in den letzten Tagen für Aufsehen sorgte. Worum es sich dabei handelt hatte dieser Artikel beleuchtet. Das erste Update einer neuen macOS-Version hat für viele Nutzer besondere Bedeutung: Zahlreiche Anwender, die ihre Neugier ihm Zaun halten könnten, warten zunächst die erste Aktualisierung ab, bevor sie ihrem Mac ein großes Systemupdate verpassen.