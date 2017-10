iOS 11: Der neue Taschenrechner zu schwerfällig für einfachste Berechnungen

Erst ab iOS 11 problematisch

Wenn es um Fehler oder Probleme in der Software eines iPhones geht, handelt es sich meist um ziemlich komplexe Ereignisketten oder Wechselwirkungen, die zu Komplikationen führen. Selten ist das Problem so plump, dass etwa die Rechenaufgabe 1+2+3 nicht zum richtigen Ergebnis führt. Genau dies ist aber in der Taschenrechner-App unter iOS 11 der Fall - zumindest wenn man die Aufgabenstellung relativ schnell in den Tastenblock hämmert.Auf Reddit ist zu diesem Thema eine lange Diskussion entsponnen, denn im Allgemeinen erwartet just bei der Kernaufgabe eines »Rechners«, dem Rechnen, niemand ein Problem. Aber die Operatorsymbole - also Plus, Minus, Mal und Geteilt - verhalten sich seit iOS 11 äußerst schwerfällig. Aufgaben wie 1+2+3 oder auch 5*7*9 führen nicht mehr zum korrekten Ergebnis, wenn man sie nicht besonders langsam eintippt. Das liegt auch am neuen Design des Rechners.Die Umgestaltung der App unter iOS 11 betrifft nämlich nicht nur die Tastenform - die eng parkettierten Quadrattasten sind kleineren, kreisrunden Knöpfen mit mehr Zwischenraum gewichen -, sondern auch die Tastendruck-Animation. Gedrückte Knöpfe leuchten Weiß auf und faden dann langsam wieder in ihren Normalzustand. Operatoren dagegen bleiben weiß, bis die nächste Taste gedrückt wird. Erst dann beginnt das Ausfaden. Drückt man denselben Operator noch einmal, bevor die Fade-Animation beendet wurde, ignoriert die App den Tastendruck, was zu falschen Eingaben und entsprechend einem ungewollten Ergebnis führt. Bei komplizierteren Termen mit sich wiederholenden Operatoren sollte man also nicht blind dem Ergebnis trauen und zur Sicherheit mit viel Geduld und Muße alle Tasteneingaben vornehmen.Das Problem trat unter iOS 10 noch nicht auf. Es betrifft nur das iPhone, was aber schlicht und einfach am Fehlen der Taschenrechner-App auf dem iPad liegt. Wer bereits iOS 11 installiert hat, den Rechner intensiv benutzt und keine Zeit für langsame Eingaben hat, sollte sich im reichen Gebiet der alternativen iOS-Rechner umsehen. Die beliebtesten Drittanbieter-Rechner sind das anspruchsvolle, aber kostenpflichtige PCalc oder die Gratis-Alternative Calcbot