Kurz vor CES: Wie Apple in Las Vegas für Privatsphäre des iPhones wirbt

Apple spielt auf alten Las Vegas-Spruch an

Apple-Chef Tim Cook betont regelmäßig, wie wichtig ihm und damit auch seinem Unternehmen die Privatsphäre der Nutzer ist. Kurz vor dem Start der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas setzt Apple die hauseigene Datenschutz-Offensive in Form eines riesigen Plakats fort, das im Zentrum der Stadt in der Nähe des Convention Center und vieler bekannter Hotels angebracht ist.In großen, weißen Buchstaben zeigt das Plakat die Botschaft des Unternehmens: „Was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone.“ Zusätzlich zur Internetadresse „apple.com/privacy“ ist zudem die Rückseite eines iPhone XS zu sehen. Der Slogan ist eine Anspielung auf den bekannten Las Vegas-Spruch: „Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.“ Während sich der ursprüngliche Spruch auf das ausschweifende Nachtleben vieler Stadtgäste bezieht, zielt Apple auf etwas anderes ab. Da das Unternehmen die Nutzerdaten besser schütze als Wettbewerber wie Google, sei die Privatsphäre auf iPhones höher als bei Konkurrenzprodukten mit Googles Betriebssystem Android, so die Mitteilung.Chris Velazco von Engadget veröffentlichte Fotos des Apple-Plakats via Twitter. Er zeigt sich verwundert über die Aktion des Unternehmens, da Apple „niemals auf der CES auftauche“. Im Gegensatz zu Apple werden dieses Jahr wieder zahlreiche Technologiefirmen auf der CES präsent sein, darunter prominente Vertreter wie Amazon, Samsung und Google. Die CES 2019 findet vom 8. bis zum 11. Januar im Las Vegas Convention Center statt.