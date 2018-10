Tim Cook: „iCloud ist kein Datenstaubsauger“

„Privatsphäre ist ein Grundwert“

Unterschiede bei der Datenverschlüsselung

Apple möchte Nutzern mehr Kontrolle über iCloud-Daten geben

Tim Cook hat anlässlich seiner Europareise dem SPIEGEL in Berlin ein Interview gegeben. Der Apple-CEO spricht darin über Apples Strategie bei den Themen Datenschutz und Verschlüsselung und verrät, wie das Unternehmen die iCloud-Daten von Nutzern zukünftig noch besser schützen möchte.Auf mögliche Bedenken von Nutzern angesprochen , ihre Daten seien bei iCloud nicht sicher, entgegnet Cook: „iCloud ist kein Datenstaubsauger, der Daten wahllos aufnimmt und sie dann Nutzern zuordnet.“ Der Dienst sei nur für Anwender gedacht, die sich bewusst dazu entscheiden, dort Backups ihrer Fotos oder anderer Inhalte abzulegen. Das sei ein großer Unterschied zu manch anderem Cloud-Service, dessen Geschäftsmodell daraus bestehe, Nutzer zu überwachen, Profile zu erstellen und individualisierte Werbeeinblendungen zu generieren. Apple betrachte Privatsphäre als „Grundwert“, der nicht anzutasten sei.Die Verschlüsselung von Daten, die zum Beispiel auf einem iPhone gespeichert sind, ist Cook zufolge „stark“, da der Schlüssel zum Entsperren auf dem jeweiligen Gerät bleibt. Apple könne besagte iDevices demzufolge selbst auf Behördenanfrage nicht knacken – nur der Kunde habe Zugriff auf seine Daten. Anders sieht es bei iCloud aus. Für die bei Apples Onlinedienst verschlüsselt gespeicherten Nutzerdaten haben sowohl der Anwender als auch das Unternehmen selbst einen Schlüssel. Wenn Behörden eine Anfrage zur Herausgabe der Daten einreichen, kann Apple dem Folge leisten.Doch Cook stellt auch für iCloud eine ähnliche Praxis wie bei den lokal gespeicherten iPhone-Inhalten in Aussicht: In Zukunft könne iCloud so organisiert sein, dass Apple keinen Schlüssel mehr besitze und Inhalte entsprechend eine Client-seitige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten. Damit hätte nur noch der Kunde die Möglichkeit, an seine iCloud-Daten zu gelangen. Behördenanfragen bei Apple wären nutzlos, da das Unternehmen nicht mehr an die Daten komme.Cook nennt kein Datum dafür, wann Apple das neue Verschlüsselungs-Feature umsetzen möchte. Das Unternehmen müsse in dem Zusammenhang auch Aspekte der Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen, so Cook. Bislang kann Apple Kunden etwa nach einem Verlust des Passwortes helfen, wieder an ihre in iCloud gespeicherten Daten zu gelangen. Mit Client-seitiger Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wäre das nicht mehr möglich und die jeweiligen Inhalte unwiederbringlich weg.