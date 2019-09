Kurz und knapp: Was für das Apple-Event am 10.9. zu erwarten ist

Neue iPhone-Generation



Schutzhüllen sollen das Gehäusedesign dokumentieren

In wenigen Tagen findet das nächste Apple-Event statt, Apple lud für den 10. September in das Steve Jobs Theater auf dem Apple Campus. Ab 19 Uhr unserer Zeit gibt es diverse Neuerungen zu bestaunen, darunter beispielsweise eine neue iPhone-Generation. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, welche Themen Apple auf dem Event wohl anspricht. Nicht bekannt ist, ob alle Herbst-Neuerungen im September präsentiert werden oder ob noch ein gesondertes Oktober-Event ansteht.Apples September-Großereignis wird oft schlicht auch als "iPhone-Event" bezeichnet, denn seit dem Jahr 2012 wählte Apple stets diesen Monat zur Präsentation einer neuen iPhone-Generation. 2011 war der Termin bereits von der WWDC in den Herbst verlegt worden, damals fand die Vorstellung in der ersten Oktoberwoche statt. Meldungen rund um Design und Funktionen der drei neuen iPhones (iPhone 11 als Nachfolger des XR sowie iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max) wurden in den letzten Wochen und Monaten bereits intensiv diskutiert, unter anderem in diesen Meldungen: iPhone 11: Diverse Schutzhüllen zeigen das Gehäuse-Design iPhone 11 (Pro): Bessere Fotos, Videoaufnahmen und Face ID-Gesichtserkennungen 2019er iPhones: USB-C-Ladeadapter inklusive Fast Charging?Im Juli hatte Apple mehrere neue iPad-Modelle registriert, was ein untrügliches Zeichen für bevorstehende Aktualisierungen ist. Mit ziemlicher Sicherheit erscheint im Herbst eine Neuauflage des Einsteiger-iPads, möglicherweise mit größerem Display als jetzt (10,2" anstatt 9,7"). Ob auch Face ID verbaut wird, ist eher fraglich – bei der aktuellen Preisgestaltung wäre dies zumindest schwer möglich. Beim iPad Pro hieß es hingegen kürzlich, Apple präsentiere erst im kommenden Frühjahr neue Modelle samt Time-Of-Flight-Kamera. Die Technologie ermöglicht es, den Raum per Laser oder LED auszumessen und damit echte Tiefeninformationen zu ermitteln. 10,2-Zoll-iPad: Präsentation im dritten Quartal 2019? iPad Pro: Neue Modelle könnten erst im Frühjahr erscheinen – samt innovativem Kamera-FeatureDie nächsten "Major Releases" erscheinen zwar nicht direkt zum Event, iOS 13, iPadOS 13, watchOS 6 und tvOS 13 dürften allerdings weniger Tage später auf den Markt kommen. Die Nennung des Veröffentlichungsdatums ist indes zu erwarten. Sollten die neuen iPhones oder iPads auch neue Software-Funktionen mitbringen, so gibt es möglicherweise auch für iOS und iPadOS noch die ein oder andere Überraschung. Interner iOS-Build enthüllt zahlreiche weitere Funktionen