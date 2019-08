iPad Pro: Neue Modelle könnten erst im Frühjahr erscheinen – samt innovativem Kamera-Feature

iPad Pro samt Time-Of-Flight-Kamera

Unklarheit über Termin für Marktstart

Zuletzt kündigte sich mehr und mehr ein heißer Produktherbst von Apple an, in dem das Unternehmen aus Cupertino diverse neue Gadgets und Dienste auf den Markt bringt. Außer neuen iPhones, Apple Watch-Modellen und Services wie Apple TV+ wird auch eine neue Generation des iPad Pro erwartet.Doch einem neuen Bericht zufolge müssen sich Kaufinteressenten des iPad Pro voraussichtlich etwas länger als ursprünglich gedulden. Die kommenden iPad Pro erscheinen demnach nicht im Herbst, sondern im Frühjahr 2020 – inklusive eines neuen Kamera-Features.Die koreanische Website The Elec beruft sich bei ihrer Meldung auf namentlich nicht genannte Insiderquellen von Derkwoo Electronics. Apple soll den Zulieferer damit beauftragt haben, Komponenten für die rückseitige 3D-Kamera zu liefern. Das iPad Pro werde demzufolge das erste Apple-Produkt sein, dessen Hauptkamera die Time-Of-Flight-Technologie unterstützt. Das Feature ermöglicht es, die Umgebung via Laser oder LED auszumessen und entsprechende 3D-Karten zu erstellen, was insbesondere AR-Anwendungen zugutekommt.Beim iPhone ist die Technologie laut bisherigen Berichten ebenfalls für die 2020er Generation geplant, wobei das iPad Pro der Meldung von The Elec zufolge schon ein halbes Jahr vor den iPhones an der Reihe wäre.The Elec verwundert insofern mit dem genannten Veröffentlichungszeitraum des iPad Pro, als dass Bloomberg zuletzt von einem Marktstart im Herbst ausging. Das aktualisierte iPad Pro gehöre zu Apples Neuerscheinungen in den nächsten Monaten. Keine Rede war im Bloomberg-Bericht von der Time-of-Flight-Technologie. Im Januar berichtete Bloomberg jedoch von dem neuen Kamera-Feature beim iPad Pro und erwartete die Vorstellung entsprechender Varianten des Apple-Tablets – wie jetzt The Elec – für Frühjahr 2020.Es bleibt entsprechend unsicher, wann die neuen iPad Pro erscheinen. Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo berichtete Ende 2018 von einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass Apple das neue iPad Pro samt Time-Of-Flight-Kamera im vierten Quartal 2019 oder im ersten Quartal 2020 veröffentlicht.