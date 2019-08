iPhone 11: Diverse Schutzhüllen zeigen das Gehäuse-Design

Es vergehen nur noch wenige Tage, bis Apple die nächste iPhone-Generation erstmals offiziell zeigt. Das alljährliche Herbst-Event findet diesmal am 10. September statt und die Präsentation der Nachfolger von iPhone XS und iPhone XR ist jetzt bereits ausgemachte Sache. Wie üblich dürfte es beim Produktdesign keine Überraschungen geben, denn seit Monaten kursieren bereits Bilder, aus denen Abmessungen und optische Eigenheiten hervorgehen. Inzwischen haben auch Zubehörhersteller damit begonnen, ihre Schutzhüllen und sonstige Produkte an Verkaufsstellen auszuliefern. Auf diesen erkennt man zwar nicht das gesamte iPhone, wohl aber Proportionen sowie die Größe des Kameramoduls.Während sich auf der Vorderseite wenig tut, gibt es eine markante Umstellung des rückseitigen Designs. Nachdem Apple mit dem iPhone 7 (2017) auf zwei Kameras umstellte, folgt mit der neuen Generation die Einbindung noch einer weiteren Kamera. Demzufolge wachsen die Abmessungen der Kamerapartie weiter, wie auch schon aus diversen anderen Schemazeichnungen hervorging. Dies trifft auch auf den Nachfolger des iPhone XR zu, denn dieser erhält ebenfalls eine zusätzliche Kamera. Folgendes Foto ist derzeit in Umlauf, das diverse Schutzhüllen für die neue iPhone-Generation zeigt:Wie es aussieht, positioniert Apple auch das Logo geringfügig um und platziert es mittig. Das große Kameramodul macht es erforderlich, den angebissenen Apfel nicht mehr wie bisher im oberen Drittel unterzubringen. Anders als im vergangenen Jahr tauchen allerdings noch keine Produktgrafiken in den verschiedenen Online Stores auf – beispielsweise konnte man das iPhone XS bereits Tage vor der Präsentation bei Amazon bestaunen. Den Beschriftungen auf dem eingeblendeten Bild zufolge lauten die Produktbezeichnungen iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Ersteres wäre die XR-Neuauflage, letzteres der Nachfolger des iPhone XS Max.