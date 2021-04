Kurz notiert: Zweiter Apple Store in Berlin +++ Neuer Absatzrekord bei iPhones erwartet

Schwarze Verkleidung deutet auf Apple hin

Neue Bestmarke bei iPhone-Absatz erwartet

Im Unterschied zu anderen Metropolen wie Paris, London oder Rom verfügt die deutsche Hauptstadt bislang lediglich über einen einzigen Apple Store. Das Geschäft am Kurfürstendamm ist also derzeit Apples exklusive Anlaufstelle für rund 3,6 Millionen Berliner und Kunden aus dem weiteren Umland. Voraussichtlich noch in diesem Jahr eröffnet der iPhone-Konzern in der Stadt einen zweiten Apple Store.Eine offizielle Bestätigung aus Cupertino gibt es zwar nicht, aber ein bestimmtes Detail an einem noch nicht ganz fertiggestellten Großbau an der Rosenthaler Straße lässt sich als sicherer Hinweis auf einen Apple Store deuten. Die Front eines Ladengeschäfts wurde in den vergangenen Tagen mit schwarzen Brettern verkleidet. Eine solche "Tarnung" hat Apple bereits mehrfach eingesetzt, wenn ein Apple Store errichtet wurde. Zudem zeigen die schon vor geraumer Zeit veröffentlichten Entwürfe des Projektentwicklers hohe Fenster; eine derartige Gestaltung ist ebenfalls typisch für viele Apple Stores, welche neu errichtet wurden.Der Neubau befindet sich im Berliner Scheunenviertel, einem seit etlichen Jahren sehr angesagten Quartier. Das Geschäfts- und Wohnhaus entsteht in der Nähe des Hackeschen Markts im ehemaligen Ostteil der deutschen Hauptstadt. Der zweite Apple Store in Berlin ist also im Zentrum der Metropole angesiedelt. In der Nähe befinden sich unter anderem das Pergamonmuseum und der Berliner Dom, Alexanderplatz und Rotes Rathaus sind ebenfalls nicht weit entfernt. Der genaue Eröffnungstermin des neuen Apple Stores ist nicht bekannt.Apple wird im laufenden Geschäftsjahr so viele iPhones verkaufen wie niemals zuvor. Damit rechnen zumindest die Analysten von Wedbush Securities. In ihrer Auswertung kommen sie einem Bericht von MacRumors zufolge zu dem Schluss, dass der kalifornische Konzern weltweit 240 bis 250 Millionen Smartphones absetzen kann. Der bisherige Absatzrekord aus dem Jahr 2015 mit 231 Millionen iPhones würde damit gebrochen, Apple könnte also eine beeindruckende neue Bestmarke aufstellen. Laut Dan Ives von Wedbush Securities denken derzeit rund 350 Millionen iPhone-Besitzer darüber nach, sich ein neues Gerät aus Cupertino zuzulegen.