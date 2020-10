Kurz notiert: Zulassungsbehörde enthüllt Akkukapazität des iPhone 12 Pro Max & Ende der Apple-TV-Remote-App

iPhone 12 Pro Max: Etwas geringere Akkukapazität als der Vorgänger

Apple TV Remote: App verschwindet aus dem App Store

Ein entsprechendes Steuerelement im Kontrollzentrum ersetzt den Wegfall der App.

Es ist kein ganz einfacher Spagat für alle, die an der Entwicklung eines neuen iPhones beteiligt sind: Einerseits wünschen sich Kunden eine möglichst hohe Akkukapazität, andererseits hat ein entsprechend großer Akku Einfluss auf das Design des Geräts – und nimmt so möglicherweise Platz in Anspruch, der von anderen Komponenten dringend benötigt wird. Apple versucht, dieses Dilemma ein wenig zu umgehen, indem das Unternehmen an der Energieeffizienz arbeitet – der A14 leistet in dieser Sache große Dienste. Unlängst tauchten erste Angaben zu der Kapazität der in der neuesten iPhone-Generation verbauten Akkus auf, nun scheint zumindest beim iPhone 12 Pro Max Klarheit zu herrschen: MacRumors berichtet von Unterlagen der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA: Die Akkukapazität des ab November verfügbaren Flaggschiff-Modells beträgt 3.969 mAh. Sie ist damit um sieben Prozent niedriger als jene des iPhone 11 Pro Max. Laut Apple ergeben sich in der Audio- und Videowiedergabe keine Unterschiede – was nahelegt, dass ein niedrigerer Energieverbrauch die geringere Kapazität zu kompensieren vermag.Die dem Apple TV HD und 4K beigelegte Fernbedienung namens Siri Remote weist ein fortschrittliches und schlankes Design auf, stößt aber immer wieder auf Kritik bei den Anwendern. Diese monieren vor allem die berührungsempfindliche Fläche, die der Navigation durch Menüs dienen soll – manche Nutzer erleben das mangels dedizierter Tasten als unpraktisch. Die Apple-TV-Remote-App schafft in diesem Punkt zwar keine Abhilfe, ist aber zumindest immer auf dem iPhone und iPad abrufbar – somit kann auf die physische Fernbedienung gänzlich verzichtet werden. Außerdem erleichtert die Anwendung die Eingabe von Texten ungemein. Die App ist allerdings nicht länger im App Store zu finden: Apple scheint den Support dafür gestrichen zu haben. Das ist allerdings nicht weiter schlimm, denn seit iOS 12 lässt sich das Kontrollzentrum um die entsprechende Funktionalität erweitern: Unter Einstellungen > Kontrollzentrum finden Anwender das Steuerelement „Apple TV Remote“, mit dessen Hilfe sich das Ende der Anwendung verschmerzen lässt.