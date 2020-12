Kurz notiert: Siri gibt nun Tierlaute wieder, iPhone 12 Pro punktet in China trotz widriger Bedingungen

Siri zwitschert und brüllt

Chinas Smartphone-Markt schwächelt

Apples Sprachassistent Siri erhielt seine letzte Generalüberholung mit iOS und iPadOS 14: Er nimmt nun bei der Beantwortung von Fragen nicht mehr den ganzen Bildschirm des Geräts in Anspruch, außerdem zeigt er sich ästhetisch ansprechender als zuvor. Cupertino feilt aber auch an den Features von Siri – und nahm gerade einige Verbesserungen vor, die bislang unerwähnt blieben. So berichtet CNBC von neuen Sounds, die Siri abspielen kann: Ein besonderes Augenmerk scheint Apple auf die Wiedergabe von Tierlauten gelegt zu haben. So könne der Anwender Siri nun unter anderem fragen, wie ein Löwe, Zwergpudel oder Buckelwal klingt. Auch ausgewählte Vogelarten scheinen dem Sprachassistenten keine Schwierigkeiten zu bereiten.Neben Tierlauten lassen sich auch die Geräusche und Töne eines Feuerwehrautos, Zugs oder bestimmter Instrumente wiedergeben. Bislang ist das Feature noch nicht auf allen kompatiblen Geräten verfügbar – auf dem iPhone müsse aber iOS 14.3 installiert sein. Ob Apple die Funktion länderspezifisch beschränkt, ist ebenfalls noch ungewiss.Neuen Analysen zufolge ist die Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro und Pro Max in China durchaus bemerkenswert: Laut Daten der Investmentbank UBS sei die Verfügbarkeit des iPhone 12 Pro geringer als dies beim Vorgängermodell der Fall gewesen war – jeweils gemessen an den verstrichenen Tagen nach dem Launch des Produkts:17 bis 19 Prozent des gesamten Umsatzes mit Smartphones in China würden auf iPhones entfallen, so die Analysen. Laut AppleInsider kämpfe der chinesische Markt jedoch generell mit einer sinkenden Nachfrage: Knapp 30 Millionen Smartphones seien im November in der Volksrepublik verkauft worden – das entspreche zwar einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vormonat, aber einem Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese anhaltende Schwäche könnte letztlich auch für Apple gefährlich werden: Die Analysten rechnen damit, dass die High-End-Modelle bald ebenfalls weniger Absatz finden könnten.