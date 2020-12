Neue Analysen: iPhone 12 mini erweist sich als Ladenhüter in den USA

Niedrige Umsatzzahlen in den USA

Geringer Verbreitungsgrad

Holt das 12 mini mittel- bis langfristig wieder auf?

Es ist manchmal ganz erstaunlich, wie unversöhnlich sich die Positionen zur Displaygröße eines Smartphones gegenüberstehen: Geräte mit einem kleinen Bildschirm gelten als „Mäusekino“, Telefone mit großen Panels werden bisweilen als „Bretter“ tituliert. Dabei gibt es für unterschiedliche Anwendungsszenarien schlichtweg unterschiedliche Bedürfnisse: Manche Nutzer erledigen viele Arbeiten auf ihrem Tablet oder Notebook und ziehen die Portabilität eines handlichen Geräts vor, andere möchten auch umfassende Aufgaben auf ihrem Smartphone abarbeiten. Mit der iPhone-12-Baureihe versucht Apple, diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen – und ermöglicht die Auswahl dreier verschiedener Bildschirmdiagonalen. Das Display des iPhone 12 mini misst „nur“ 5,4 Zoll – was vielen Anwendern nicht auszureichen scheint.Laut neuen Statistiken von Wave 7 Research (via PCMag ) findet das iPhone 12 mini in den USA keinen reißenden Absatz – im Gegenteil. Wave 7 befragte Vertriebsmitarbeiter der drei US-Netzbetreiber, die dem Gerät die „schwächste Nachfrage“ bescheinigen: Das 12 mini mache nur vier bis fünf Prozent des Umsatzes bei jedem der großen Anbieter aus. Das beliebteste Modell der aktuellen Baureihe sei das iPhone 12: Es erziele 24 bis 33 Prozent des Umsatzes.Die Daten decken sich mit den Erkenntnissen des Statistikanbieters Flurry Analytics . Dieser stellte fest, dass das iPhone 12 mini über die niedrigste Gesamtverbreitung aller iPhones der letzten zwei Jahre verfüge – gemessen an der Woche, in der das jeweilige Modell zum Kauf bereitstand. Auch Flurry Analytics bezieht sich auf die Datenlage in den USA.Für das schlechte Abschneiden des iPhone 12 mini liegen einige Erklärungen vor: So geben die oben genannten Daten keinen Aufschluss über die Nachfrage abseits der Vereinigten Staaten – in anderen Ländern sind kleine Geräte grundsätzlich beliebter. Allerdings habe das 12 mini auch im Vergleich zur Konkurrenz aus dem eigenen Haus keinen leichten Stand: Für 100 US-Dollar/Euro mehr steht das iPhone 12 mit einem um 24 Prozent größeren Bildschirm und einem Akku mit ungleich mehr Kapazität zur Verfügung. Für preissensible Kunden hält Apple das SE (2020) bereit. Gänzlich abschreiben sollte man das mini jedoch nicht: Early Adopter zählen eher nicht zur Zielgruppe des Geräts. Das 12 mini könnte daher auf längere Sicht wieder aufholen.