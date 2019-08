Kurz notiert: Schluss mit iOS 12.3, fünfte Entwickler-Beta für Catalina, Microsoft disst Apple

Der Weg zurück ist versperrt

Fünfte Entwickler-Beta von macOS Catalina

Microsoft disst Apple

Erneut nur zehn Tage nach der Veröffentlichung einer neuen iOS-Version zieht Apple den Vorgänger aus dem Verkehr: Ab sofort wird iOS 12.3 nicht mehr signiert. Wer bereits iOS 12.4 installiert hat, kann also sein iPhone oder iPad nicht downgraden.Der Schritt betrifft sowohl das im Mai erschienene iOS 12.3 als auch die kleineren Updates 12.3.1 und 12.3.2. Diese Versionen stehen damit nicht mehr zur Installation auf iPhone oder iPad zur Verfügung, wenn das jeweilige Gerät bereits auf das am 22. Juli veröffentlichte iOS 12.4 aktualisiert wurde. Wie seit Jahren üblich zieht Apple damit eine ältere Version des Betriebssystems für die hauseigenen Mobilgeräte nur wenige Tage nach der Freigabe des Nachfolgers aus dem Verkehr.Apple hat heute die mittlerweile fünfte Betaversion von macOS 10.15 Catalina für Entwickler freigegeben. Damit befinden sich nach iOS 13, iPadOS, watchOS 6 und tvOS 13 nunmehr alle für den Herbst angekündigten neuen Betriebssysteme auf dem gleichen Entwicklungsstand. Details zu Fehlerbehebungen und Neuerungen sind bislang nicht bekannt. Wahrscheinlich erfolgt in den nächsten Tagen auch die Freigabe einer weiteren Public Beta von macOS Catalina.Mit einem neuen Werbespot geht Microsoft auf direkten Konfrontationskurs zu Apple. In dem 30 Sekunden langen Film vergleicht ein Mann namens "Mac Book" das Surface 2 mit Apples Notebooks – und natürlich gewinnt dabei das Produkt des Windows-Konzerns. Besonderheit: Der Name des Mannes ist nicht erfunden, der Australier heißt tatsächlich Mackenzie "Mac" Book und wohnt in Sydney. Beobachter sind allerdings der Meinung, dass sein Auftritt bei weitem nicht an den Charme und die augenzwinkernden kleinen Gemeinheiten heranreicht, die Apples legendäre Werbekampagne "Mac vs PC" auszeichneten.