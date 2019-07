iOS 13, iPadOS 13 und tvOS 13 sind als fünfte Beta erschienen

Buildnummern der Entwicklerversionen

macOS 10.15 Catalina Beta 4: 19A512f

iOS 13 Beta 5: 17A5547d

iPadOS 13 Beta 5: 17A5547d (gleiche Buildnummer wie iOS 13)

watchOS 6 Beta 4: 17R5532f

tvOS 13 Beta 5: 17J5540d

Public Beta kommt wie immer etwas später

Beta-Neuerungen

Veröffentlichung wohl im September

iOS 12

macOS Mojave

iOS 11

macOS High Sierra

iOS 10

macOS Sierra

iOS 9

OS X El Capitan

iOS 8

OS X Yosemite

iOS 7

OS X Mavericks

Noch immer befindet sich Apple im Zweiwochentakt: Die vierten Betas der kommenden Major Releases waren 17. Juli erschienen, heute folgen nun die fünften Entwicklerversionen von iOS 13, iPadOS 13 und tvOS 13. Es ist allerdings stark davon auszugehen, dass sich der Zyklus bald deutlich beschleunigt. Vor einem Jahr trat Apple in der ersten Augustwoche in den Wochentakt ein (Mojave und iOS 12 Beta 7), vor zwei Jahren bei High Sierra und iOS 11 war es ebenfalls der siebte Testbuild. Je weiter die Betaphase voranschreitet, desto geringer sind die sichtbaren Änderungen. Sobald Apple auf den beschleunigten Veröffentlichungszyklus umschaltet, konzentrieren sich die Entwickler meist nur noch auf Fehlerbehebungen und nehmen kaum noch funktionelle Anpassungen vor.Den aktuellen Stand der Betaphase samt momentan angebotener Builds finden Sie in der folgenden Übersicht – von macOS und watchOS gibt es momentan nur die vierte Beta:Laut Apple nehmen momentan rund vier Millionen Nutzer am öffentlichen Testprogramm teil. Normalerweise lässt Apple ein bis zwei Tage verstreichen, bis alle eingetragenen Nutzer die neuen Builds beziehen können. Bei der vierten Beta waren es nur noch 24 Stunden.Sollte es im aktuellen Build noch wichtige Änderungen geben, dann aktualisieren wir diese Meldung wie üblich umgehend. Eine genauere Zusammenfassung der Anpassungen in Beta 5 veröffentlichen wir dann morgen. Wie eingangs erwähnt ist aber von keinen wesentlichen Umstellungen mehr auszugehen.Ein Blick zurück auf die letzten großen Systemupdates zeigt, dass Apple im Falle von iOS einen sehr gut einzugrenzenden Zeitraum wählt. Man kann daher begründet spekulieren, wann iOS 13 auf den Markt kommt – nämlich in der Woche vom 17. September. Bei macOS verging normalerweise noch eine weitere Woche bis zum Release. Gleichzeitig lässt sich damit auch erraten, wann die nächste iPhone-Generation erhältlich ist, diese erscheint normalerweise immer in der Woche des großen iOS-Updates.: 17.9.2018: 24.9.2018: 19.9.2017: 25.9.2017: 13.9.2016: 20.9.2016: 16.9.2015: 30.9.2015: 17.9.2014: 16.10.2014: 18.9.2013: 22.10.2013