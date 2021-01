Kurz notiert: Samsung streicht Netzteil – und twittert vom iPhone +++ Fotos vom Prototyp des iPhone 12 Pro aufgetaucht

Galaxy S21 ohne Netzteil

iPhone 12 Pro – mit SwitchBoard

Apples Entscheidung, neu produzierten iPhones (und so manchem Zubehör wie dem MagSafe-Ladegerät) kein Netzteil beizulegen, erhielt hohe mediale Aufmerksamkeit. Es dauerte auch nicht lange, bis Konkurrenten auf diesen Schritt von Cupertino reagierten. Allen voran Samsung spottete über den reduzierten Lieferumfang im Rahmen einer Werbekampagne , die ein USB-Netzteil zeigte und mit dem schlichten Hinweis versehen war, dass das Zubehör mit einem Galaxy-Smartphone mitgeliefert werde.Allerdings mehrten sich relativ bald Gerüchte, es könnte sich um einen für den südkoreanischen Konzern nicht ganz untypischen PR-Coup handeln – und Samsung würde möglicherweise beim kommenden Flaggschiff-Modell, dem Galaxy S21 (Ultra), auch auf ein beigelegtes Netzteil verzichten. Diese Vermutungen scheinen sich zu bewahrheiten: Der profilierte Leaker Evan Blass veröffentlicht nicht nur zahlreiche Fotos des neuen Modells, das heute offiziell präsentiert werden soll – er stellt auch Screenshots der Internetseite des Produkts auf Twitter bereit.Diese enthalten unter anderem Informationen zum Lieferumfang des neuen Smartphones – ein Netzteil findet aber mit keiner Silbe Erwähnung. So spricht Samsung lediglich von einem Aufladekabel, dem SIM-Karten-Auswurftool – und einem Quick Start Guide. Dabei gehe es dem Konzern vor allem um die Umwelt – eine Argumentation, die von Apple bereits bekannt ist.Außerdem passierte dem Tech-Konzern noch ein Fauxpas: Ein Tweet des Unternehmens, der auf das heutige Event hinweist und mittlerweile wieder gelöscht wurde, enthält den Vermerk „Twitter for iPhone“.Giulio Zompetti veröffentlichte in der Vergangenheit bereits Leaks zu Prototypen der Apple Watch und des iPod touch – nun zeigt er Bilder eines Prototyps des iPhone 12 Pro in der Farbe Pazifikblau. Es ist schwierig zu sagen, ob die Farbe von der finalen Version des Geräts abweicht – oder der dunklere Ton auf den Lichteinfall zurückzuführen ist.Quelle: @1nsane_dev via Twitter Auffällig ist das auf dem Gerät installierte Betriebssystem SwitchBoard, das Apple intern verwendet und dem Testen systemrelevanter Funktionen dient. Nähere Informationen hält Zompetti leider nicht bereit.