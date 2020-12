Früher Prototyp der Apple Watch aufgetaucht (mit Bildern)

Überall Lisa

Zwei Knöpfe statt Digitale Krone

Bereits Jahre vor der Ankündigung im Herbst 2014 kursierten viele Gerüchte, dass Apple an einer Smartwatch arbeitet. Die ersten stichhaltigen, konkreten Berichte tauchten im Februar 2013 in der New York Times auf – und im selben Monat meldete auch Bloomberg, dass Apples Smartwatch das experimentelle Stadium verlassen habe und man sich auf einen Verkaufsstart im Winter 2014 einstelle. Für Winter 2014 hat es bekanntermaßen nicht gereicht – im April 2015 wurde die allererste Uhren-Generation an Kunden ausgeliefert.Apple experimentiert intern an vielen Geräten, welche größtenteils nie als fertiges Produkt erscheinen. Manchmal gelangen Prototypen dieser Testgeräte an die Öffentlichkeit – und nun ist ein besonders interessantes Modell dem Twitter-Nutzer " AppleDemoYT " in die Hände gefallen. Es handelt sich anscheinend um einen frühes Testgerät der Apple Watch, welches aus einem Sicherheitsgehäuse, zwei Knöpfen und einen Bildschirm besteht:Die Größe des Bildschirms scheint in etwa dem ersten Watch-Modell mit 42 mm zu entsprechen – inklusive der abgerundeten Ecken. An diversen Stellen ist an der Nutzeroberfläche "Lisa Tester" zu lesen – bei Lisa handelt es sich um den Vorläufer des Macintoshs. Ein App-Icon auf dem Watch-Prototyp zeigt dann Lisa Simpson – hier verbirgt sich ein Test-Programm des App-Auswahl-Bildschirms mit bunten Kreisen statt App-Icons.Auch sichert sich Apple rechtlich ab: In den Nutzungsbedingungen ist zu lesen, dass dieses Gerät nicht durch die FCC (Federal Communications Commission) freigegeben ist und somit nicht verkauft und vermietet werden darf. Wie jedoch das Gerät den Weg zu "AppleDemoYT" fand, bleibt unklar.Am Gerät finden sich an der linken Seite zwei Knöpfe – aber keine Digitale Krone. Dies könnte darauf schließen lassen, dass der Prototyp zu einer Zeit entstanden ist, als die Digitale Krone noch nicht entwickelt oder beschlossen war. Eine andere Alternative ist, dass Apple bei Testgeräten auf die komplexe Digitale Krone verzichtete, da sich die allermeisten Funktionen auch ohne diese bedienen lassen.