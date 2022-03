Kurz notiert: Firmware-Update für Beats Fit Pro +++ Rückkehr zu iOS 15.3.1 nicht mehr möglich

Firmware-Update 4E64 für Beats Fit Pro

Keine Downgrades mehr auf iOS 15.3.1

Wer Ohrhörer sucht, die mit Active Noise Cancelling sowie einem Transparenzmodus ausgestattet sind und sich als kompatibel mit 3D-Audio erweisen, muss nicht notwendigerweise zu AirPods greifen: Die Beats Fit Pro sind ebenfalls bestens mit dem Apple-Ökosystem verzahnt, stehen in vier unterschiedlichen Farben zum Kauf bereit und liegen preislich unter den AirPods Pro. Selbstverständlich werden auch Beats-Produkte mit Firmware-Updates versorgt: Die neue Version mit der Build-Nummer 4E64 ersetzt die Firmware 4B65, deren Freigabe Ende November 2021 erfolgte. Getreu Apples Credo „It just works.“ findet die Installation ohne Zutun des Nutzers statt. Hierfür reicht es, die Beats Fit Pro mit dem iPhone oder iPad zu verbinden. Kommen die In-Ears bei Android-Smartphones zum Einsatz, bedarf es der Beats-App, um die Aktualisierung anzustoßen.Unklar ist, welche Neuerungen oder Fehlerbehebungen mit dem Update einhergehen. Da es im Hintergrund installiert wird, müssen Anwender einen Blick auf die Einstellungen werfen, um den aktuellen Firmware-Stand in Erfahrung zu bringen. Unter dem Punkt „Bluetooth“ müssen die Ohrhörer ausgewählt werden, anschließend tippen Nutzer auf das „i“.Vor über einer Woche stellte Apple einige neue Systemupdates zur Verfügung, darunter iOS 15.4 . Die letzte Version des iPhone-Betriebssystems behebt nicht nur so manchen Bug, sondern überzeugt auch mit sinnvollen Funktionen, darunter einem ausgefeilteren iCloud-Schlüsselbund sowie einer verbesserten Podcast-App. Wer das Update bereits installiert hat, kann nun nicht länger zu iOS 15.3.1 zurückkehren: Apple stellte die Signierung jener Version ein. Allzu problematisch sollte dies für die meisten Nutzer allerdings nicht sein, gravierende Probleme im Zusammenhang mit iOS 15.4 sind nicht bekannt. Informationen zum nächsten Update gibt es bislang nicht – Apple dürfte die erste Beta-Version aber in Kürze freigeben.