Kurz notiert: Bis zu 4 TB iCloud-Speicher in ausgewählten Ländern & Facebook-App endlich für Dunkelmodus bereit

Die Kombination macht es möglich: 4 TB iCloud-Speicher

Facebook zeigt sich schwarz

Wer erstmals ein geeignetes Apple-Gerät sein Eigen nennt und Daten in die iCloud einbinden möchte, könnte stutzig werden: Cupertino räumt Neukunden lediglich 5 GB an kostenlosem Cloud-Speicher ein. Angesichts der Möglichkeiten, die dieser Service bietet, ist das außerordentlich wenig: So verschlingen iPhone- und iPad-Backups oftmals mehrere GB Speicher, zudem lassen sich Dokumente auf dem Mac automatisch in die iCloud hochladen – ein Abonnement, das höhere Speicherkapazitäten vorsieht, ist somit in vielen Fällen unumgänglich.Der Anwender kann ein Upgrade separat vornehmen – oder die neuen Apple-One-Abos in Anspruch nehmen, die allesamt ein Plus an iCloud-Speicher mit sich bringen. 50 GB sind es im günstigsten Tarif, 200 GB bei der Familienvariante – die Premier-Option steht aktuell nur in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien zur Verfügung. Das liegt vor allem an News+, jenem Dienst, der nur in den besagten Ländern bereitsteht. Mit der Premier-Variante erhalten Anwender 2 TB Speicher – bucht der Nutzer zusätzlich das 2-TB-iCloud-Upgrade, sind erstmals bis zu 4 TB iCloud-Speicher möglich. Das hat natürlich seinen Preis: In den Vereinigten Staaten werden 29,95 Dollar für Apple One Premier und 9,99 Dollar für den iCloud-Speicherplan fällig.Seit iOS und iPadOS 13 haben Nutzer die Möglichkeit, das optische Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche zu ändern, indem sie den Dunkelmodus aktivieren. Das ist besonders dann ratsam, wenn das Gerät über einen OLED-Bildschirm mit den für ihn typischen hervorragenden Schwarzwerten verfügt. Zahlreiche Entwickler haben ihre Anwendungen entsprechend angepasst – ab und zu gelingt es aber selbst großen Konzernen nicht, den Dunkelmodus in ihre Apps zu implementieren. Facebook experimentierte bereits im April mit diesem Feature – nun scheint der Modus endlich bei immer mehr Anwendern anzukommen. Die App-Hackerin Jane Manchun Wong hat in Zusammenarbeit mit Facebook ein Video auf Twitter hochgeladen, das die neue Benutzeroberfläche in ihrer ganzen Pracht zeigt.