Kurz notiert: Apples neue Lederhüllen stehen zum Kauf bereit & „Windows Migration Assistant“ unterstützt nun Big Sur

Neu im Sortiment: „Lederhülle mit MagSafe“

Umstieg leicht gemacht

Mit jedem neuen iPhone arbeiten läuft die Arbeit bei Zubehörherstellern auf Hochtouren – immerhin möchte ein neues Gerät mit Schutzhüllen und Displayschutzfolien versorgt werden. MagSafe könnte sogar neuen Ideen Vorschub leisten – aktuell ist Apples Leder Wallet aber wohl das außergewöhnlichste Produkt, das von dem magnetischen Mechanismus Gebrauch macht. Nun steht neues Zubehör von Cupertino für das iPhone 12 zur Verfügung – die „ Lederhülle mit MagSafe “. Diese ist nicht zu verwechseln mit dem „Leder Case“, welches lediglich die Rückseite des Geräts schützt.Die neuen Lederhüllen umschließen die iPhones vollständig und haben zwei Aussparungen auf der Vorderseite – so lässt sich die Uhrzeit ablesen, ohne das Telefon aus der Hülle zu entnehmen. Vier Farben stehen zur Auswahl – Baltischblau, Zitruspink, Sattelbraun sowie Product Red. Im Inneren findet bei Bedarf eine Kreditkarte oder ein Ausweis Platz, außerdem erhalten Käufer eine farblich abgestimmte Schlaufe. Das neue Zubehör ist für alle Modelle der aktuellen Baureihe verfügbar – und kostet ungeachtet der Größe 145,20 Euro. Wer die neuen Produkte virtuell testen möchte, wird aber enttäuscht: Apples Internetseite „ iPhone 12 Studio “ muss vorerst ohne die neuen Lederhüllen auskommen.Die neuen Macs mit M1-Chip dürften nicht nur das Interesse von alteingesessenen Apple-Kunden wecken – auch Umsteiger aus der Windows-Welt könnten angesichts der Performance-Schübe durchaus Gefallen an den potenten Rechnern finden. Um den Wechsel auf das neue Betriebssystem zu erleichtern, bietet Apple den „Windows Migration Assistant“ zum Download an. Die nur zirka 5 MB große Software liegt nun in der Version 2.3.0.0 vor – und unterstützt das neue Betriebssystem macOS Big Sur. Die Anwendung erleichtert den Transfer von Kontakten, E-Mail-Konten und weiteren Daten. Auf dem alten Rechner muss mindestens Windows 7 installiert sein, um die Migration durchführen zu können. Da alle neuen Macs mit Big Sur ausgeliefert werden, war ein Update des Dienstprogramms dringend notwendig geworden.