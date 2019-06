Kurz notiert: 50% Rabatt auf Telekom-iPhones, Apples Beddit-Beta, Harry Potter Wizards Unite, Facebooks eigene Cryptowährung

50% Rabatt auf iPhones und andere Smartphones

Apple startet Beddit-Beta

Harry Potter Wizards Unite ab 21. Juni

Facebooks geplante Cryptowährung sorgt für Protest

Die Telekom hat eine jährlich stattfindende 50%-Aktion neu aufgelegt, bei der es 50% Rabatt auf Smartphones gibt, darunter auch verschiedene iPhone-Modelle. Natürlich bedarf es dazu eines Vertrages, denn Geräte ohne Vertrag verkauft die Telekom selbstverständlich nicht mit hohen Rabatten. Ausnahmsweise richtet sich die Aktion aber nicht nur an Neukunden, auch Bestandskunden können sich über Preisnachlässe freuen, wenn sie sich zu einer Vertragsverlängerung entschließen. Das Angebot läuft nur wenige Tage, nach dem 24.6. läuft die Aktion aus.Apple wird zwar mehreren Berichten zufolge erst im kommenden Jahr Schlaf-Tracking auf der Apple Watch anbieten, durch die Übernahme von Beddit hat der Konzern aber derlei Technologie schon eine Weile im Sortiment. Im vergangenen Dezember erschien Beddit 3.5, eine neue Version der Sensormatte zur Erfassung des Schlafverhaltens. Dass Apple an der Weiterentwicklung des Systems sehr interessiert ist, zeigt ein neues Beta-Programm . Darin bittet Apple Testpersonen darum, Funktionen zu testen und Erfahrungen mit Apple zu teilen. Zwar richtet sich die Initiative nur an US-Nutzer, dokumentiert dennoch Apples weitere Engagement auf dem Gebiet.Seit einem Jahr erwartet, in wenigen Tagen live: Niantic wird Harry Potter Wizards Unite am kommenden Freitag veröffentlichen und damit das dritte AR-Spiel auf den Markt bringen. Nach Ingress sowie dem kommerziell extrem erfolgreichen Pokémon Go soll dann ein weiteres Franchise viel Geld in die Kassen des aus San Francisco stammenden Entwicklerstudios spülen. Niantic bleibt beim Grundkonzept, echte mit virtueller Welt zu verknüpfen und den Spieler durch die Straßen zu schicken – wo er dann mithilfe des Spieles nach Gegenständen sucht und gegen Ungeheuer kämpft. Zunächst erfolgt der Start des kostenlosen Spiels allerdings nur in den USA sowie Großbritannien. Weitere Länder sollen aber bald hinzukommen, so Niantic auf dem offiziellen Twitter-Kanal Die weltweit agierenden Internet-Riesen haben großen Einfluss auf das alltägliche Leben, denn sie sind oft mit sehr vielen, unterschiedlichen Angeboten vertreten. Dass Facebook nun aber auch eine eigene Cryptowährung ins Leben rufen möchte, stößt auf politischen Widerstand . So ist aus Kreisen der US-Demokraten zu hören, Facebooks "unkontrollierte Expansion ins Privatleben" sei angesichts der "problematischen Vergangenheit" nicht gutzuheißen, weswegen man Regulatoren den Vorstoß zunächst prüfen lassen müsse. Die Aussage stammt Maxine Waters, Chairwoman des House Financial Services Committee. Auch Republikaner stimmen damit überein und wollen erst eingehende Untersuchungen, um das neue Facebook-Projekt zu verstehen.