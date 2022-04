Kurz: iPhone 14 könnte schnelleren Lightning-Anschluss erhalten +++ Firmware-Update für MagSafe Battery Pack

iPhone 14 (Pro): Kein USB-C, trotzdem höhere Bandbreite?

Version 2.7.b.0 für das MagSafe Battery Pack

Apple-Geräte mit USB-C-Anschluss sind alles andere als eine Seltenheit: Neben dem Mac setzt auch das iPad auf diesen Port – sieht man einmal von Apples Einsteiger-Tablet ab, das Datentransfer und Energieversorgung nach wie vor via Lightning vollzieht. Auch beim iPhone bleibt Cupertino der proprietären Schnittstelle bislang treu – und das soll sich vorerst nicht ändern: Einem Bericht von iDropNews zufolge behält das iPhone 14 den Anschluss bei. Der Artikel verweist auf nicht näher genannte Quellen, welche ökonomische Interessen Apples für diese Entscheidung ausmachen: Die Lizenzgebühren, die Drittanbieter für Lightning-Peripheriegeräte aller Art an Cupertino entrichten müssen, würden eine zu lukrative Einnahmequelle darstellen, um darauf zu verzichten.Wenngleich der Lightning-Anschluss üblicherweise die Geschwindigkeit von USB 2.0 liefert, so sei dieser technisch nicht darauf limitiert: Die Pro-Modelle des iPhone 14 lieferten eine Bandbreite auf dem Niveau von USB 3.0, was die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten verzehnfachen sollte. Ob auch das iPhone 14 (Max) in den Genuss des verbesserten Ports kommt, konnte iDropNews nicht zweifelsfrei in Erfahrung bringen. Bei der Einschätzung dieser Prognose ist ohnehin Vorsicht geboten: Die News-Plattform weist eine gemischte Erfolgsbilanz bei Gerüchten zu kommenden Apple-Geräten auf.Apples offizielles Ladepack, welches im deutschen Store den eigentümlichen Namen „Externe MagSafe Batterie“ trägt, ist ein praktisches Zubehör für viele Besitzer eines iPhone 12 oder 13: Der Akku verspricht zwischen 40 und 70 Prozent mehr Laufzeit. Ab sofort steht die neue Firmware mit der Versionsnummer 2.7.b.0 zur Verfügung. Wie auch bei AirPods lässt sich das Update nicht manuell anstoßen, außerdem nennt Apple keine Änderungen der Aktualisierung. Zuletzt veröffentlichte Cupertino ein Update für das Ladegerät im Dezember 2021. Der aktuelle Firmware-Stand lässt sich über das iPhone eruieren: Hierfür gehen Nutzer in die Einstellungen und finden die Information unter „Allgemein“ > „Info“. „Externe MagSafe Batterie“ für 109 Euro im Apple Online Store