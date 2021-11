Kurz: iPadOS 15.2 mit verbessertem Multitasking +++ „Finch“ auf Apple TV+ mit Tom Hanks ab sofort verfügbar

Neuer Zwischenschritt im Multitasking-Menü

Neuer Zwischenschritt ab iPadOS 15.2: Die aktive App weicht für Split View auch nach rechts

Neu bei Apple TV+: „Finch“, „Dr. Brain“, „Hallo, Jack!“ und die dritte Staffel von „Dickinson“

Finch

Finch

Dr. Brain

Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit

Dickinson

Wer ein halbwegs modernes iPad sein Eigen nennt, hat vielleicht schon eine der Multitasking-Funktionen des Tablets bemüht: Per „Slide Over“ schwebt ein kleineres Fenster über einem anderen, den Splitscreen für paralleles Arbeiten in zwei Anwendungen nennt Apple „Split View“. Die Größe der Apps lässt sich in dieser Ansicht mithilfe eines Schiebereglers ändern. iPadOS 15 nahm einige Verbesserungen am Multitasking vor – neuerdings zieren drei Punkte den oberen Bildschirmrand, um einen der Modi aufzurufen. Wird Split View darüber aktiviert, so wandert die aktive App automatisch auf die linke Hälfte des Displays.iPadOS 15.2, das aktuell als erster Beta-Build vorliegt, fügt nun einen Zwischenschritt für Split View ein: Tippt der Nutzer auf das entsprechende Icon, so kann er auswählen, ob die aktuelle Anwendung auf die linke oder rechte Hälfte wandert. Ob Apple das Feature für die finale Version von iPadOS 15.2 noch weiter anpasst, ist bislang nicht bekannt.Ab heute steht ein neues Sci-Fi-Drama mit prominenter Besetzung für Abonnenten von Apple TV+ zur Verfügung:handelt vom gleichnamigen Erfinder und Ingenieur (gespielt von Tom Hanks), der die Erdoberfläche nicht mehr betreten kann. Auf dieser beträgt die Temperatur aufgrund eines katastrophalen Ereignisses nämlich 65 Grad – nicht gerade ideale Bedingungen für Finch und dessen Hund, die zu den wenigen Überlebenden gehören. Da der Erfinder gesundheitlich stark angeschlagen ist, beschließt er, einen Roboter zu bauen, der sich nach Finchs Ableben um das Haustier kümmert.Nebengibt es noch weitere Neuzugänge: Die sechs Episoden umfassende Serieist ebenfalls im Science-Fiction-Genre heimisch. Der Neurowissenschaftler Koh Se-won verliert seine Familie bei einem Unfall, dessen genaue Umstände er nicht kennt. Um Näheres herauszufinden, versucht er der Erinnerungen der Toten habhaft zu werden. Ebenfalls neu sind die Kinderseriesowie die dritte Staffel von