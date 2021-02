Kurz: iPadOS 14.5 bringt „Kritzeln“ für deutsche Tastaturen +++ Apple TV+ mit Ausblick auf neue Inhalte

„Kritzeln“ bald in weiteren Sprachen

iOS und iPadOS 14.5 mausern sich immer mehr zu bemerkenswerten Updates: Auch wenn die Versionen bislang nur als Beta vorliegen, finden sich bereits etliche neue Features. So können Besitzer eines iPhone 12 endlich 5G im Dual-SIM-Betrieb nutzen und das Mikrofon des iPads deaktiviert sich auf Wunsch, wenn das Gerät mit einer MFi-zertifizierten Hülle bedeckt wird (siehe ). Apples neue Anti-Tracking-Maßnahmen halten in den kommenden Updates ebenfalls Einzug.Nun werden weitere Verbesserungen bekannt: So informiert Cupertino Kunden zukünftig besser über die Bedingungen eines App-Abos (siehe ) und ein Feature für das iPad erhält eine weit breitere Unterstützung. Die Handschrifterkennung „Scribble“ (auf Deutsch: „Kritzeln“) wandelt Eingaben mit dem Apple Pencil in Text um – und zwar nicht länger nur bei Verwendung von englischen und chinesischen Tastaturen: Ab iPadOS 14.5 versteht sich die Funktion auch auf Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch sowie Portugiesisch. Wer „Kritzeln“ bereits jetzt auf Deutsch aktivieren möchte, kann das allerdings mit wenigen Schritten tun: Eine Anleitung ist hier zu finden.Apple gibt im Rahmen eines zweiminütigen Videos einen Überblick über neue Inhalte für den Streamingdienst Apple TV+. Dabei unterstreicht das Unternehmen vor allem die zweite Staffel zahlreicher Serien, die bereits gestartet sind oder das bald tun: So zeigt das Video unter anderem Ausschnitte aussowieStaffel zwei vonerhält zudem einen eigenen Trailer. Die Serie handelt von einem Videospiel-Entwicklerstudio, das an einem Online-RPG arbeitet und mit allerlei merkwürdigen Problemen konfrontiert ist:Außerdem stellt Apple einen Teaser für die Seriebereit, die auf dem gleichnamigen Roman basiert und ab dem 30. April für Abonnenten zur Verfügung steht. Im Mittelpunkt steht der Erfinder Allie Fox (Justin Theroux), welcher der US-Regierung zu entkommen versucht – und nach Mexiko flüchtet.Laut Apple ebenfalls „bald verfügbar“: Die Serie, die als Schwarze Komödie beschrieben wird und in den 1980er Jahren spielt. Zwei weitere Neuzugänge gibt es für den Sommer: Die Thriller-Seriegeht auf einen Roman von Stephen King zurück. Die Protagonistin muss sich den Erinnerungen an ihre Ehe mit einem berühmten Autor stellen.stellt wiederum eine Parodie auf bekannte Musicals dar und beleuchtet das Leben zweier Personen, die auf eine Reise gehen, um an ihrer Beziehung zu arbeiten.