Kurz: Steve Jobs beantwortete Reporterfrage mit iPhone-Wurf +++ Gratis-Reparaturservice für US-iPhone 8 endet

Steve Jobs zeigte iPhone-Robustheit auf besondere Art

Aus für kostenloses Reparaturprogramm des iPhone 8 in manchen Ländern

Apple-Mitgründer Steve Jobs war bekannt für einprägsame Aktionen bei Produktpräsentationen. Egal, ob er einen Hula-Hoop-Reifen um ein iBook bewegte (um die kabellose Internetverbindung des Laptops zu "beweisen") oder das erste MacBook Air aus einem Briefumschlag zog (um das dünne Gehäuse hervorzuheben) – die Vorzüge des jeweiligen Geräts sollten anschaulich zum Vorschein kommen.Beim ersten iPhone anno 2007 erstaunte Jobs Journalisten abermals auf besondere Art, so CNET . Nach der Präsentation des Smartphones auf der Macworld 2007 besuchte der damalige Apple-CEO das Hauptquartier des Wall Street Journal in New York, um den dortigen Redakteuren die Features des iPhones genauer zu zeigen. Nachdem einer der Anwesenden nach der Robustheit des iPhones fragte, schmiss Jobs das Gerät kurzerhand in die Luft. Als es auf dem Teppichboden landete, sei es plötzlich mucksmäuschenstill im Raum gewesen. Keiner der Redakteure habe mit dem Wurf gerechnet. Das iPhone blieb unversehrt – und Jobs hatte die Frage auf pointierte Art und Weise beantworte, ohne auch nur ein Wort zu sagen.Apple hat kürzlich einen kostenlosen Reparaturservice für das iPhone 8 beendet. Es ging dabei um ein Problem des Logicboards, das für ein "Einfrieren" des Betriebssystems, plötzliche Neustarts und ein allgemein nicht mehr bedienbares Gerät sorgen konnte. Hierzulande dürfte von dem Hardware-Fehler kaum jemand etwas mitbekommen haben, da der Defekt Apple zufolge nur bei bestimmten Modellen des iPhone 8 auftrat. Demzufolge handelt es sich um einzelne Einheiten des Smartphones, die zwischen September 2017 und März 2018 in folgenden Ländern und Regionen verkauft wurden: USA, China, Hong Kong, Macau, Indien, Japan und Neuseeland. Apple spricht von einer "sehr kleinen Prozentzahl" an Geräten, die von dem Problem betroffen seien. Der Ursprung des Hardware-Defekts war eine fehlerhafte Produktionscharge.Das iPhone-Reparaturprogramm endete kürzlich nach über drei Jahren (Beginn: August 2018). Wer ein iPhone 8 mit dem beschriebenen Fehler hat, kann sich aber trotzdem weiterhin an das Unternehmen wenden – der Logicboard-Austausch ist fortan im Normalfall allerdings kostenpflichtig. Im Gegensatz zum iPhone 8 scheint das iPhone 8 Plus keine entsprechenden Mängel aufzuweisen – das Plusmodell wurde auf der dazugehörigen Apple-Supportseite nicht erwähnt.