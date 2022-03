Kurz: Siri mit Anspielung auf kommendes Apple-Event +++ Beatles-Hitalbum „1“ nun in 3D-Audio

Apple-Event: Siri mit spezieller Antwort

Remastered: Beatles-Kompilation „1“ mit 3D-Audio

1

Let It Be

Yesterday

Hey Jude

1

Here Comes the Sun

1

Es wäre einigermaßen überraschend, wenn Apple kein Event für diesen Monat in petto hätte. Offizielle Informationen darüber sind allerdings Mangelware – Bloomberg-Journalist Mark Gurman behauptete, dass am 8. März ein vorproduziertes Video mit sämtlichen Produktneuheiten veröffentlicht werde. Tatsächlich rechnen Branchenkenner mit einiger neuer Hardware: Das iPad ohne Namenszusatz und das iPad Air könnten einen Nachfolger erhalten, außerdem verdichteten sich in den vergangenen Wochen die Hinweise auf das iPhone SE der dritten Generation. Auch beim Mac stehen möglicherweise Neuerungen an: Apple stattet das MacBook Air und Pro vermutlich mit dem M2 aus und zeigt unter Umständen gar einen iMac Pro.Tatsächlich scheint Apple an einer entsprechenden Veranstaltung zu arbeiten. Nutzer, welche an Siri die Frage „Was wird auf dem Apple-Event vorgestellt?“ richten, erhalten eine spezielle Antwort: Der Sprachassistent bittet um etwas Geduld und erklärt, noch nichts verraten zu dürfen.Andere Formulierungen führen hingegen zu recht generischen Antworten. Sollte Apple tatsächlich eine Veranstaltung für den 8. März planen, müsste der Konzern aber möglichst bald die Einladungen verschicken.Das Albumder Kultband The Beatles dürfte nicht nur leidenschaftlichen Fans bekannt sein: Die Kompilation vereint die kommerziell erfolgreichsten Hits auf einem Album, darunter Lieder wieund. Giles Martin, Sohn des berühmten Beatles-Produzenten George Martin, bereitete das Album nun gemeinsam mit Sam Okell für Dolby Atmos und 3D-Audio auf.steht in der neuen Variante ab sofort über Apple Music zur Verfügung.3D-Audio scheint vielen Abonnenten des Dienstes sehr zu gefallen: Laut Apple konnten manche Interpreten die Zuhörerzahlen massiv steigern. Der bereits in 3D-Audio abgemischte Songder Beatles verzeichnete etwa einen Anstieg um 50 Prozent. Das Albumumfasst insgesamt 27 Titel, dessen Gesamtlänge beträgt eine Stunde und 19 Minuten.