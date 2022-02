Einiges an neuer Hardware voraus: Ausblick auf das erwartete März-Event

iPhone SE 3

So ziemlich alle Branchenexperten sind sich einig, dass Apple für März ein Special Event plant. Laut Bloomberg stehe das Datum auch schon fest, am 8. März soll es demnach so weit sein. In früheren Jahren war das Frühjahrs-Event normalerweise nicht die spannendste Veranstaltung des Jahres, da sich Apple die wirklichen Knüller meist für Sommer oder Herbst aufhebt. Diesmal könnte es aber deutlich interessanter sein, denn auch für den Mac scheint es wichtige Ankündigungen zu geben. Eineinhalb Jahre nach dem M1 steht nämlich die zweite Chipgeneration in den Startlöchern. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, welche Neuerungen wahrscheinlich sind – und welche wohl noch auf sich warten lassen.Am Gehäusedesign ändert sich beim günstigsten iPhone angeblich nichts, dennoch stehen wichtige Neuerungen an. Einerseits soll es 5G-Anbindung geben, andererseits einen aktuellen A15-Chip. Damit gilt weiterhin, dass kein anderes Smartphone dieser Preisklasse auch nur ansatzweise so viel Performance bieten kann. Zusammen mit 5G halten Marktbeobachter das Gerät für nichts weniger als ein Kampfangebot – bringt man Apple normalerweise nicht mit Kampfpreisen in Zusammenhang, sehe es vor allem beim iPhone SE 3 ganz anders aus.Während iPad Pro und iPad mini bereits auf 5G setzen, war dies beim Einstiegsmodell sowie iPad Air bislang nicht der Fall. Berichten zufolge ändert Apple dies aber bald und bindet die beiden verbleibenden Modellreihen ebenfalls an das schnelle Mobilfunknetz an. Von weitreichenden sonstigen Neuerungen sprachen die Meldungen hingegen nicht.Der M2-Chip dürfte wohl wesentlich weniger als ein M1 Pro oder M1 Max leisten, dennoch blickt die Branche gespannt auf die zweite Chip-Generation. Vor allem die Performance pro Kern ist diesbezüglich von großem Interesse – daraus lässt sich nämlich gut ableiten, wie schnell die Performance-Varianten des M2 zum Jahresende abschneiden. Bis auf den Chip tut sich beim MacBook Pro 13" aber angeblich nichts, das Gerät bleibe ansonsten unverändert.Auch das MacBook Air erhält wohl einen M2, allerdings auch ein runderneuertes Äußeres. Ebenso wie beim MacBook Pro M1 des Jahres 2020 übernahm Apple in der ersten Generation das Design bis ins Detail, dies soll sich 2022 allerdings ändern.Schon recht lange heißt es aus verschiedenen Quellen, Apple wolle den Mac mini als normale Version sowie als Performance-Variante anbieten. Mit einem M1 Max ausgestattet, wäre die kleine Desktop-Schachtel aus dem Stand ein Highend-Rechner – zumindest in Hinblick auf die Rechenleistung. Möglicherweise sehen wir daher bald neben dem Mac mini M2 auch einen Mac mini Pro mit den schnellsten Apple-Chips.Zunächst wies einiges darauf hin, dass der Nachfolger des iMac 27", ausgestattet mit M1 Max und bis zu 12 Kernen, ebenfalls im März 2022 erscheinen könnte. Inzwischen gibt es aber Berichte, wonach die Chipkrise Apple zu einem späteren Zeitpunkt zwingt, erst im Sommer soll es demnach so weit sein. Noch widersprüchliche Angaben kursieren, ob jeder iMac oberhalb von 24" zukünftig unter der Flagge "iMac Pro" segelt, oder ob es gar zwei Modelle mit großem Display gibt.