Star-Komponist ist begeistert von Apples 3D-Audio – und einem Präsent von Jony Ive

Foto: Dita Vollmond

Hans Zimmer ist ein Hollywood-Superstar, dessen Gesicht allerdings nicht allzu vielen bekannt sein dürfte. Der gebürtige Frankfurter komponierte in den vergangenen 34 Jahren die Musik für mehr als 150 Filme, darunter so bekannte Streifen wie "Fluch der Karibik", "Rain Man" und zuletzt "James Bond – Keine Zeit zu sterben". Zane Lowe von Apple Music entlockte dem 64-Jährigen jetzt ein ungewöhnliches Geständnis: Der Oscar-Preisträger hört sich seine eigenen Soundtracks nie an – weil es sie auf CD, als Download oder via Streaming üblicherweise nur in Stereo gibt.Ein unerwartetes Geschenk von Jony Ive sorgte vor einiger Zeit allerdings dafür, dass Hans Zimmer seither zumindest gelegentlich der von ihm selbst geschaffenen Musik lauscht. Apples ehemaliger Design-Chef, der das kalifornische Unternehmen bekanntlich 2019 verließ, schickte dem Komponisten ein Paar Kopfhörer. Beigelegt war ein Zettel mit der lapidaren Notiz: "Die habe ich gemacht." Zu seiner freudigen Überraschung stellte Zimmer beim ersten Ausprobieren des Geräts fest, dass es 3D-Audio mit Dolby Atmos beherrschte – und war begeistert. "Die Erfahrung war unglaublich", berichtet er im Interview mit Zane Lowe (verfügbar bei Apple Podcasts ). Er habe sofort einige Freunde bei Dolby Laboratories angerufen und ihnen gesagt: "Wir müssen meine Soundtracks in Dolby Atmos neu aufnehmen, um diese intensive Erfahrung weiterzugeben."Das Telefonat sorgte bei Hans Zimmer für eine zweite, noch größere Überraschung: Seine Gesprächspartner teilten ihm nämlich mit, dass es derartige Kopfhörer noch gar nicht gebe. Er müsse im Besitz des einzigen existierenden Exemplars sein. Welches exakte Gerät ihm Jony Ive geschickt hatte, verriet der Komponist im Austausch mit Zane Lowe nicht. Der Zeitpunkt des Geschenks und Zimmers Beschreibung deuten allerdings darauf hin, dass es sich dabei um Apples AirPods Max handelte, welche das kalifornische Unternehmen im Dezember 2020 vorstellte. Sollte diese Annahme korrekt sein, wäre Ive noch nach seinem Ausscheiden aus Apples Diensten maßgeblich an der Entwicklung der High-End-Over-Ears aus Cupertino beteiligt gewesen. Die Kopfhörer waren übrigens nicht das erste Geschenk, welches Zimmer vom langjährigen Design-Chef des iPhone-Konzerns erhielt: "Obwohl wir uns nie persönlich begegnet sind, schickte er mir immer wieder einmal Dinge", so der Hollywood-Komponist.