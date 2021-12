Kurz: Schnee in der Apple-Store-App +++ OneDrive nun an M1 angepasst

Langsame Anpassung an den M1

Beta von Microsoft OneDrive für M1

Schnee im Apple Store

Rosetta 2 ermöglicht es, Programme für Intel-Prozessoren auf den neuen M1-Macs auszuführen – und dank vorheriger Umwandlung sind die Performance-Einbußen fast nur in Benchmarks messbar, nicht jedoch beim normalen Arbeiten. Apple hat mit Rosetta 2 einen sehr guten Job gemacht – die Emulation ist für den Endbenutzer fast vollständig transparent. Einzig beim erstmaligen Starten einer Intel-App ist eine Verzögerung feststellbar, da Rosetta 2 hier zuerst den Programmcode umwandeln muss.Da Rosetta 2 derart gute Arbeit verrichtet, ist der Druck auf Dritthersteller gering, alsbald native Versionen anzubieten. Beispielsweise dauert es bei Cloud-Anbietern lange, bis Hersteller native Versionen bereitstellen. Den Anfang machte Google im vergangenen Oktober mit einer an den M1 angepassten Version von Google Drive. DropBox lies im Oktober 2021 verlauten , dass man keine Absicht habe, eine native Version der App anzubieten – nur um noch am selben Tag ein Dementi herauszugeben. DropBox will in der ersten Jahreshälfte 2022 eine an die neuen Apple-Chips angepasste App herausgeben.Doch Microsoft kommt DropBox offenbar zuvor: Ab sofort lässt sich über das Microsoft-Insider-Programm eine für den M1 optimierte Version von OneDrive herunterladen. In den App-Einstellungen muss man allerdings zuvor aktivieren, dass man gerne mit Testversionen versorgt werden möchte. Wann mit einer finalen Version zu rechnen ist, sagte Microsoft noch nicht – doch es ist zu erwarten, dass die optimierte Version noch in diesem Jahr erscheinen wird.Bereits seit vielen Jahren schaltet Apple zur Weihnachtszeit in der Apple-Store-App ein Easter Egg frei: Sucht man in der App nach "Let it snow", fängt es auf dem Bildschirm an zu schneien. Vorsicht: Hier ist die Apple-Store-App gemeint, nicht der App Store – hier funktioniert nämlich das Schneegestöber nicht. Die aktuelle Apple-Store-App steht zum kostenfreien Download im App Store bereit und erfordert mindestens iOS 14.