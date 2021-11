Kurz: Samsung und LG fürchten laut Bericht um Auftragslage für iPhone-OLEDs +++ Neuzugänge bei Apple TV+

BOE erweitert Produktionskapazitäten für iPhone-Panels

Harte und weiche Kost auf Apple TV+

The Line

Harriet – Spionage aller Art

The Afterparty

Mariah’s Christmas: The Magic Continues

OLED-Panels spielen bei vielen Produkten der Unterhaltungselektronik eine gewichtige Rolle – auch Apple setzt verstärkt auf diese Technologie. Allerdings stellt Cupertino die Displays nicht in Eigenregie her – stattdessen ist der Konzern auf Zulieferer angewiesen. Vor allem Samsung zählt zu den Urgesteinen unter den Auftragsfertigern für OLED-Bildschirme – das südkoreanische Unternehmen verbaut entsprechende Displays bereits seit Langem in den eigenen Smartphones und Fernsehern. Beim iPhone X kamen sämtliche OLED-Panels von Samsung – das hat sich mittlerweile geändert: Apple bezieht Displays auch von LG und dem chinesischen Unternehmen BOE. Das Gros der Lieferungen entfällt aber auf Samsung.Einem Bericht von The Elec zufolge ist BOE auf der Überholspur: Der Zulieferer nehme Änderungen an seinen drei Fabriken vor und sei so bereits 2023 in der Lage, mehr Panels für Apple anzubieten als LG das könne. LG wolle zwar die Produktionsmenge deutlich erhöhen, sei aber weniger wettbewerbsfähig als Samsung, so The Elec.Apple TV+ verzeichnet seit heute zwei Neuzugänge, deren Zielgruppen wohl kaum unterschiedlicher sein könnten: Beihandelt es sich um eine Doku-Serie, welche vier Episoden umfasst – jede Folge dauert eine knappe Stunde. Im Zentrum des Geschehens steht Eddie Gallagher, Offizier der U.S. Navy SEALs. Gallagher wurde mehrerer gravierender Kriegsverbrechen beschuldigt, aber nahezu in allen Punkten freigesprochen. Die Serie steht bereits zur Gänze auf Apple TV+ bereit.Die Animationsserierichtet sich an Kinder: Die 11-jährige Harriet steckt ihre Nase in alle möglichen Angelegenheiten und möchte später Schriftstellerin werden. Neuigkeiten gibt es auch zur kommenden Comedy-Krimi-Serie, welche den Mord an einer Person aus acht unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Wer an Mariah Careys Weihnachtsspecial aus dem letzten Jahr Gefallen fand, kann zudem aufatmen: Auch dieses Jahr beglückt Apple TV+ Abonnenten mit Gesangseinlagen des Pop-Stars.steht ab dem 3. Dezember zur Verfügung.